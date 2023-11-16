Зустріч Байдена та Сі: про що домовилися лідери США та Китаю

У середу, 15 листопада, президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін зустрілись у Каліфорнії на саміті організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Зазначається, що двосторонні переговори Байдена та Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско тривали майже дві з половиною години.

Байден назвав реальним прогресом зустріч з лідером Китаю

"Я ціную сьогоднішню розмову з президентом Сі, тому що я вважаю важливим, щоб ми чітко усвідомили позиції один одного. Існують критичні глобальні виклики, які вимагають нашого спільного лідерства. І сьогодні ми досягли реального прогресу", — зазначив президент Сполучених Штатів.

Байден підкреслив, що США та КНР мають забезпечити, щоб конкуренція не переросла у конфлікт.

"І ми також повинні відповідально ставитися до неї — до цієї конкуренції. Це те, чого хочуть США і що ми збираємося робити. Я також вірю, що світ хоче цього від нас обох. Ми також несемо відповідальність перед нашими народами і перед світом - працювати разом, коли ми бачимо, що це в наших інтересах. І критичні глобальні виклики, з якими ми стикаємося - від зміни клімату до штучного інтелекту та боротьби з наркотиками - вимагають наших спільних зусиль", - сказав Байден.

Президент США також зазначив, що завдяки дипломатичним зусиллям високого рівня між двома країнами, які мали місце протягом останніх місяців, сьогодні було досягнуто "важливого прогресу".

Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором

Байден після "одних з найпродуктивніших переговорів" із лідером Китаю Сі Цзіньпіном знову назвав його "диктатором", пише CNN.

Зазначається, що відповідаючи на запитання журналіста, чи буде президент і надалі називати Сі диктатором, як він це робив у минулому, Байден відповів: "Ну, подивіться, він диктатор".

"Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною", - сказав Байден, додавши, що китайський уряд "повністю відрізняється від нашого".

Сі запевнив Байдена, що Китай не готується до вторгнення на Тайвань

Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що конкуренція двох великих держав не допоможе розв'язати наявні проблеми, а Земля достатньо велика, аби забезпечити їм успішний розвиток.

У ході переговорів Сі підкреслив, що взаємини між КНР і США є найважливішими двосторонніми відносинами у світі, і вони можуть розвиватись за двома сценаріями. Одним з них є зміцнення єдності і співробітництва, спільне розв'язання глобальних проблем та сприяння світовій безпеці і процвітанню, а другий веде до конфронтації, протистояння конкурентних таборів з катастрофічними наслідками для світу.

"Конкуренція великих держав не допоможе вирішити проблем, які постають перед Китаєм, Сполученими Штатами та світом. Ця Земля достатньо велика, щоб вмістити обидві країни, а успіх однієї створює можливості для іншої", - заявив Сі.

За його словами, Китаю і Сполученим Штатам неможливо не мати справу одне з одним, як і неможливо змінити одне одного.

"Китай не планує перевершувати або замінювати Сполучені Штати, і США не повинні мати планів придушення та стримування КНР", - наголосив китайський лідер.

На його переконання, досвід попередніх 50 років історії китайсько-американських відносин і уроки з конфліктів великих держав у минулому переконливо свідчать на користь безальтернативності мирного співіснування та співпраці між КНР і США.

"Поки обидві сторони дотримуються принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва, вони зможуть подолати свої розбіжності та знайти правильний шлях для взаємодії двох великих держав", - підкреслив китайський лідер.

Сі запевнив Байдена на зустрічі, що Китай не готується до вторгнення на Тайвань і віддає перевагу мирному возз'єднанню.

Обговорили війну РФ проти України

Глава КНР Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден домовилися на зустрічі під Сан-Франциско про відновлення каналів прямого зв'язку між військовими двох держав.

Байден також повідомив, що під час переговорів із Сі відбувся "обмін думками щодо регіональних і глобальних питань", у тому числі стосовно відмови Росії припинити жорстоку війну проти України, а також конфлікту в секторі Гази.

Глава Білого дому нагадав, що між Китаєм і США існує конкуренція в багатьох питаннях. Але, за його словами, необхідно конкурувати відповідально, аби це не переросло в конфлікт.

На офіційному сайті Білого дому зазначається, що Байден під час зустрічі із Сі Цзіньпінем підтвердив, що Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати захист України від російської агресії, щоб забезпечити вихід України з цієї війни як демократичної, незалежної, суверенної та процвітаючої нації, яка здатна стримувати та захищатися від майбутньої агресії.

Можливий конфлікт між Китаєм та США

У доповіді Комісії Конгресу США, яка була опублікована у жовтні, йдеться про те, що Сполучені Штати повинні готуватися до можливих одночасних війни з Китаєм та Росією. Тому американські законодавці закликають адміністрацію Білого дому розширювати збройні сили, зміцнювати альянси і розширювати програму модернізації ядерної зброї.

Доповідь з'явилася на тлі напруженості у відносинах з Китаєм через Тайвань та інші питання, а також загострення непорозумінь із Росією через її вторгнення в Україну.

Раніше директор ФБР Крістофер Рей заявив, що США спостерігають за війною в Україні та навчаються на ній. Китай робить те саме.

Вторгнення Росії в Україну дає США цінні уроки у разі можливого конфлікту з Китаєм, починаючи від постачання боєприпасів і закінчуючи інноваціями в космосі.

Зважаючи на досвід Росії у війні проти України, в Китаї вивчають вплив американської зброї та технологій, які можуть бути застосовані проти китайських військ у потенційній війні за Тайвань.

Раніше високопоставлений генерал США Майкл Мініхен закликав американські війська готуватися до того, що Китай може розпочати війну зі США у 2025 році. Щоправда, його прогнози ґрунтуються на інтуїції.