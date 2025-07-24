Армія РФ завдала удару по портовій та транспортній інфраструктурі Одеси (ФОТО)

Вночі 24 липня Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини – морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру.

Кулеба розповів, що є поранені. Наразі людям надається вся необхідна допомога, триває рятувальна операція.

Він уточнив, що серед портовиків і залізничників, на щастя, обійшлося без постраждалих - персонал вчасно евакуювали завдяки системі моніторингу та оповіщення.

Ворожий удар було спрямовано на об’єкти, що забезпечують роботу транспортної мережі. Пошкоджено зернові склади, навантажувальну техніку, адміністративні приміщення. Частина обладнання знищена.

Також зруйнована інфраструктура "Укрзалізниці", знищено рухомий склад, пошкоджено колії та системи управління.

Також є й руйнування в житловому секторі, понад 60 приватних і багатоквартирних будинків. Постраждали дитячий садок і об’єкти соціальної сфери в центральній частині Одеси.

"РФ бʼє по інфраструктурі, яка з’єднує Україну зі світом. По людях, які щодня забезпечують роботу критичних об’єктів. По цивільних. Цей обстріл ще одне свідчення, що Росія цілеспрямовано намагається знищити наші транспортні вузли, експортні можливості, життя мирних громадян", - наголосив Кулеба.

У ніч проти 24 липняросійська армія атакувала Одесу. Внаслідок обстрілу є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі міста, який перебуває під охороною ЮНЕСКО, та загорівся ринок "Привоз".