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Армия РФ нанесла удар по портовой и транспортной инфраструктуре Одессы (ФОТО)

удар по Одессе
Фото: t.me/OleksiiKuleba

Ночью 24 июля Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесщины – морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра.

Кулеба рассказал, что есть раненые. Людям предоставляется вся необходимая помощь, продолжается спасательная операция.

Он уточнил, что среди портовиков и железнодорожников, к счастью, обошлось без пострадавших - персонал вовремя был эвакуирован благодаря системе мониторинга и оповещения.

Вражеский удар был направлен на объекты, обеспечивающие работу транспортной сети. Повреждены зерновые склады, погрузочная техника, административные помещения. Часть оборудования уничтожена.

Также разрушена инфраструктура "Укрзализныци", уничтожен подвижной состав, повреждены пути и системы управления.

Фото 2 — Армия РФ нанесла удар по портовой и транспортной инфраструктуре Одессы (ФОТО)
Фото 3 — Армия РФ нанесла удар по портовой и транспортной инфраструктуре Одессы (ФОТО)
Фото 4 — Армия РФ нанесла удар по портовой и транспортной инфраструктуре Одессы (ФОТО)
Фото 5 — Армия РФ нанесла удар по портовой и транспортной инфраструктуре Одессы (ФОТО)
Фото 6 — Армия РФ нанесла удар по портовой и транспортной инфраструктуре Одессы (ФОТО)
Фото 7 — Армия РФ нанесла удар по портовой и транспортной инфраструктуре Одессы (ФОТО)

Также есть и разрушение в жилом секторе, более 60 частных и многоквартирных домов. Пострадали детский сад и объект социальной сферы в центральной части Одессы.

"РФ бьет по инфраструктуре, которая соединяет Украину с миром. По людям, которые ежедневно обеспечивают работу критических объектов. По гражданским. Это обстрел еще одно свидетельство, что Россия целенаправленно пытается уничтожить наши транспортные узлы, экспортные возможности, жизнь мирных граждан", - подчеркнул Кулеба.

В ночь на 24 июля русская армия атаковала Одессу . В результате обстрела повреждение памятников архитектуры в историческом центре города, который находится под охраной ЮНЕСКО, и загорелся рынок "Привоз".

Автор:
Светлана Манько