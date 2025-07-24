Ціни на золото знижуються на тлі зменшення торговельної напруженості

Ціни на золото продовжили знижуватись, оскільки інвестори відреагували на послаблення торговельної напруженості між ключовими економіками. Зниження попиту на захисні активи переважило підтримку, яку зазвичай забезпечує слабший долар.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Що відбувається з цінами на золото?

Спотова ціна на золото знизилася на 0,2% — до 3 379,69 долара за унцію. Це сталося після падіння на 1,3% під час попередньої торгової сесії. Американські ф’ючерси на золото також зменшилися — на 0,4%, до 3 385,40 долара.

За словами Браяна Лана, керуючого директора GoldSilver Central (Сінгапур), раніше ціни на золото демонстрували зростання з ознаками "бичачого" тренду, однак новини з торгового фронту викликали фіксацію прибутку серед інвесторів. Він також зазначив, що ослаблення долара традиційно підтримує вартість золота, тож очікується певне відновлення ринку, хоча загальний настрій залишається оптимістичним.

Негативну динаміку спричинили новини про досягнення торговельних домовленостей. Зокрема, президент США Дональд Трамп уклав угоду з Японією щодо зниження мит на імпорт автомобілів.

Покращення глобальних торговельних відносин посилило інтерес інвесторів до ризикових активів, що, своєю чергою, знизило попит на традиційні захисні інструменти, такі як золото.

Також тривають переговори між США та Європейським Союзом про запровадження нових тарифів на рівні 15% із можливим скасуванням деяких мит.

Попри це, індекс долара (.DXY) знизився до найнижчого рівня за останні два тижні, що зробило золото привабливішим для іноземних інвесторів.

У фокусі учасників ринку — рішення Європейського центрального банку щодо ключової ставки, а також макроекономічні дані зі США, зокрема, щотижневі заявки на допомогу з безробіття та попередні показники індексу PMI від S&P Global. Ці дані важливі для оцінки економічного стану перед наступним засіданням Федеральної резервної системи США.

Щодо інших дорогоцінних металів:

спотова ціна на срібло знизилася на 0,6% — до 39,04 долара за унцію;

платина залишилася стабільною — 1 410,92 долара;

паладій подешевшав на 0,9% — до 1 266,41 долара.

Нагадаємо, експорт російських дорогоцінних металів до Китаю зріс майже вдвічі у першій половині 2025 року завдяки рекордним цінам на золото, які збільшили виторг до 1 млрд доларів.