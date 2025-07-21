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Експорт російських дорогоцінних металів до Китаю зріс майже вдвічі: що вплинуло

зливки золота
РФ збільшила імпорт дорогоцінних металів до Китаю. / Freepik

Експорт російських дорогоцінних металів до Китаю зріс майже вдвічі у першій половині 2025 року завдяки рекордним цінам на золото, які збільшили виторг до 1 млрд доларів. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

За даними Trade Data Monitor, отриманими від митної служби КНР, імпорт до Китаю російських руд та дорогоцінних металів, включаючи золото та срібло, зріс на 80%. Ціни на зливки цього року зросли приблизно на 28%, чому сприяли збільшені геополітичні ризики та торговельні мита президента США Дональда Трампа, а також закупівлі з боку центральних банків та біржових інвестиційних фондів.

РФ, другий за величиною виробник золота у світі з річним обсягом видобутку понад 300 тонн, була відсторонена від західних торгових центрів, таких як Лондон та Нью-Йорк після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Центральний банк Росії, раніше найбільший у світі центральний банк-покупець золота, не відновив великомасштабні закупівлі, в результаті чого Китай став одним з небагатьох великих ринків дорогоцінних металів для країни-агресорки.

Золотовидобувачі в РФ отримали підтримку за рахунок зростаючого внутрішнього роздрібного попиту, який у 2024 році досяг рекордного рівня, оскільки росіяни звернулися до дорогоцінних металів для захисту своїх заощаджень. Російська ПАТ "ГМК "Норільський нікель", один з найбільших світових виробників паладію та платини, цього року збільшила експорт до Китаю. Ціни на ці метали зросли на 38% та 59% відповідно.

Нагадаємо,15 липня повідомлялося, що ціни на золото демонструють зростання, реагуючи на посилення глобальної торговельної напруженості. Попит на безпечні активи зберігається, оскільки інвестори зосереджені на очікуванні нових даних про інфляцію в США.

Автор:
Тетяна Ковальчук