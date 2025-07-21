Экспорт российских драгметаллов в Китай вырос почти вдвое в первой половине 2025 года благодаря рекордным ценам на золото, которые увеличили выручку до 1 млрд долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

По данным Trade Data Monitor, полученным от таможенной службы КНР, импорт в Китай российских руд и драгоценных металлов, включая золото и серебро, вырос на 80%. Цены на слитки в этом году выросли примерно на 28%, чему способствовали увеличенные геополитические риски и пошлины президента США Дональда Трампа, а также закупки со стороны центральных банков и биржевых инвестиционных фондов.

РФ, второй по величине производитель золота в мире с годовым объемом добычи более 300 тонн, была отстранена от западных торговых центров, таких как Лондон и Нью-Йорк после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Центральный банк России, ранее крупнейший в мире центральный банк-покупатель золота, не возобновил крупномасштабные закупки, в результате чего Китай стал одним из немногих крупных рынков драгоценных металлов для страны-агрессорки.

Золотодобытчики в РФ получили поддержку за счет растущего внутреннего розничного спроса, достигшего в 2024 году рекордного уровня, поскольку россияне обратились к драгоценным металлам для защиты своих сбережений. Российское ПАО "ГМК "Норильский никель", один из крупнейших мировых производителей палладия и платины, в этом году увеличило экспорт в Китай. Цены на эти металлы выросли на 38% и 59% соответственно.

Напомним, 15 июля сообщалось, что цены на золото демонстрируют рост, реагируя на усиление глобальной торговой напряженности. Спрос на безопасные активы сохраняется, поскольку инвесторы сосредоточены на ожидании новых данных по инфляции в США.