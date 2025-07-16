Золото дорожает на фоне ослабления доллара: сколько стоит драгоценный металл

В среду, 16 июля, золото подорожало на фоне ослабления доллара. Спотовые цены на этот драгоценный металл выросли на 0,6% до $3341,29 за унцию. Доллар США снизился на 0,1%, что сделало золото более дешевым для покупателей, владеющих другими валютами.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию Reuters.

"В настоящее время доллар снижается накануне публикации данных индекса цен производителей США. Трейдеры занимают осторожную позицию после недавнего роста, приведшего к небольшому росту цен на золото", - отметил независимый аналитик Росс Норман.

Что касается данных, то в июне потребительские цены в США выросли сильнее всего за пять месяцев на фоне роста стоимости некоторых товаров, что свидетельствует о росте инфляции и, возможно, отложит реализацию планов Федеральной резервной системы Соединенных Штатов по снижению ставок до сентября. Сейчас в центре внимания даные об индексе цен производителей (ИПЦ).

Рынок золота в последнее время несколько раз пересекал отметку в 3400 долларов, несмотря на новое повышение тарифов Дональдом Трампом. Золото традиционно рассматривается как инструмент хеджирования от экономической и политической неопределенности и "процветает" в условиях низких процентных ставок.

"В краткосрочной перспективе цена на золото, вероятно, консолидируется, а затем к концу года снова поднимется до $3600 за унцию", – считают аналитики австралийской банковской группы ANZ.

Спотовые цены на серебро выросли на 0,8% до 38,01 доллара за унцию.

Напомним, 15 июля цены на золото демонстрируют рост, реагируя на усиление глобальной торговой напряженности. Спрос на безопасные активы сохраняется, поскольку инвесторы сосредоточены на ожидании новых данных по инфляции в США.