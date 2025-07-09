Цены на золото обвалились до самой низкой отметки за неделю: в чем причины

Цены на золото упали до недельного минимума в среду, поскольку инвесторы предпочитали доллар США на фоне растущих опасений относительно глобальной торговой войны, спровоцированных последними тарифными угрозами президента Дональда Трампа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что спотовая цена на золото снизилась на 0,3% до 3 289,36 доллара за унцию, что является самым низким уровнем с 30 июня.

"Доллар немного стабилизировался, а доходность облигаций также выросла, что в определенной степени снижает привлекательность низкодоходных активов, таких как японская иена и золото", – заявил Фавад Разакзада, рыночный аналитик City Index и FOREX.com.

Он прогнозирует, что в ближайшее время цены на золото будут колебаться в диапазоне $3250-$3300. Он прогнозирует боковое движение, где $3250 станет уровнем поддержки, а $3300 сопротивлением.

Инвесторы ожидают протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США, которое должно состояться позже сегодня, чтобы получить рекомендации по любому предстоящему снижению процентных ставок.

В то же время спотовое серебро упало на 0,5% до 36,59 доллара за унцию, платина снизилась на 1% до 1 345,64 доллара, а палладий потерял 2,2% до 1 086,30 доллара.

Напомним, недавно золото упало до двухнедельного минимума на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном.