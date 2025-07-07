Золото дешевеет: укрепление доллара и торговые тарифы США давят на цены

В понедельник цены на золото упали почти до недельного минимума, поскольку доллар США укрепился. Инвесторы находятся в ожидании новостей по торговым вопросам, ведь близится крайний срок введения тарифов президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Спотовая цена на золото упала на 0,8% до 3309,09 долларов за унцию до 08:45 по Гринвичу. Фьючерсы на золото в США снизились на 0,7% до 3319 долларов.

"Мы наблюдаем небольшое понижение, связанное с краткосрочным укреплением доллара США. Это, вероятно, объясняется тем, что экономические данные из Соединенных Штатов остаются достаточно сильными, что уменьшает срочность снижения процентных ставок", – отметил эксперт WisdomTree по сырьевым товарам Нитеш Шах.

Между тем США близки к завершению заключения нескольких торговых соглашений в ближайшие дни и сообщат другие страны о более высоких тарифных ставках до 9 июля, заявил Трамп в воскресенье, причем более высокие ставки должны вступить в силу 1 августа.

В апреле Трамп объявил о введении 10% базовой тарифной ставки для большинства стран и более высоких "взаимных" тарифов до 50%.

"90-дневный период снижения тарифов заканчивается, и никакие фантастические торговые соглашения не были заключены, что указывает на сокращение чистой торговли в течение этого года, что не способствует экономике и, скорее, будет поддерживать золото", – сказал Шах.

Напомним, недавно золото упало до двухнедельного минимума на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном.