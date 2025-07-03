Золото стабильно: рынок ожидает данные о занятости в США

Цены на золото в четверг остались без значительных изменений, ведь инвесторы ждут данных о занятости в США. Эти показатели могут повлиять на решение Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Спотовая цена на золото снизилась на 0,3% до 3 347,44 доллара за унцию до 11:28 по Гринвичу. Фьючерсы на золото в США снизились на 0,1% до 3358 долларов.

По данным ADP (Automatic Data Processing – американская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг по аутсорсингу), в июне количество рабочих мест в частном секторе США сократилось на 33 000, что является первым спадом за более чем два года.

Согласно данным Reuters, отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе показал рост на 110 000 рабочих мест в июне. Это меньше 139 000 мест, добавленных в мае.

Американские акции выросли до рекордных максимумов после того, как президент Дональд Трамп объявил, что США заключили торговое соглашение с Вьетнамом, которое включает 20% пошлины на экспорт в Соединенные Штаты. Он также выразил оптимизм по соглашению с Индией

Золото, не приносящее дохода, обычно растет в цене, когда процентные ставки низкие, а также во время политической или финансовой нестабильности.

Среди других драгоценных металлов серебро подорожало на 0,9%, достигнув $36,93 за унцию. В то же время платина подешевела на 2,7% до $1379,95, а палладий снизился на 1,9% до $1132,76.

Напомним, недавно золото упало до двухнедельного минимума на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном.