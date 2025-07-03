Золото стабільне: ринок чекає на дані про зайнятість у США

Ціни на золото в четвер залишилися без значних змін, адже інвестори чекають на дані про зайнятість у США. Ці показники можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи щодо зниження процентних ставок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Спотова ціна на золото знизилася на 0,3% до 3 347,44 долара за унцію до 11:28 за Гринвічем. Ф'ючерси на золото в США знизилися на 0,1% до 3 358 доларів.

За даними ADP (Automatic Data Processing - американська компанія, яка спеціалізується на наданні послуг з аутсорсингу), у червні кількість робочих місць у приватному секторі США скоротилася на 33 000, що є першим спадом за понад два роки.

Згідно з даними Reuters, звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі показав зростання на 110 000 робочих місць у червні. Це менше, ніж 139 000 місць, доданих у травні.

Американські акції зросли до рекордних максимумів після того, як президент Дональд Трамп оголосив, що США уклали торговельну угоду з В'єтнамом, яка включає 20% мито на експорт до Сполучених Штатів. Він також висловив оптимізм щодо угоди з Індією

Золото, що не приносить доходу, зазвичай зростає в ціні, коли процентні ставки низькі, а також під час політичної чи фінансової нестабільності.

Серед інших дорогоцінних металів: срібло подорожчало на 0,9%, досягнувши $36,93 за унцію. Водночас платина подешевшала на 2,7%, до $1379,95, а паладій знизився на 1,9%, до $1132,76.

Нагадаємо, нещадавно золото впало до двотижневого мінімуму на тлі оголошення про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.