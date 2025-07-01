Ціни на золото зростають через ослаблення долара і торговельну невизначеність зі США

Ціни на золото зросли через слабкість долара та невизначеність щодо торговельної угоди зі США. Підтримку попиту також надали очікування зниження процентної ставки Федеральною резервною системою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Які ціни на золото?

Спотова ціна на золото піднялася на 0,7%, досягнувши 3325,79 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото в США зросли на 0,9%, до 3337,30 долара.

"Ослаблення долара та побоювання щодо можливих наслідків, якщо термін дії тарифів Дональда Трампа не буде продовжено, наразі підтримують попит на золото", — зазначив Ніколас Фраппелл, глобальний керівник інституційних ринків ABC Refinery.

Індекс долара США .DXY впав до найнижчого рівня за понад три роки, що зробило золоті злитки більш привабливими для покупців з інших валют.

Спотове срібло залишилося на рівні 36,07 долара за унцію, платина втратила 0,5% до 1346,41 долара, а паладій зріс на 1,3% до 1111,60 долара.

Вплив на ринок золота

Дональд Трамп висловив розчарування щодо торговельних переговорів між США та Японією, тоді як міністр фінансів Скотт Бессент попередив про можливе різке підвищення тарифів. Заплановані тарифи від 10% до 50%, які були оголошені 2 квітня, мають набути чинності 9 липня після 90-денної паузи, наданої Трампом для проведення двосторонніх переговорів.

Водночас Трамп посилив тиск на Федеральну резервну систему, надіславши голові ФРС Джерому Пауеллу список світових процентних ставок із рукописними примітками, у яких наголосив, що ставки в США мають бути встановлені у межах від 0,5% (як у Японії) до 1,75% (як у Данії).

Низькі відсоткові ставки роблять золото більш привабливим активом, оскільки знижують вартість його утримання. Аналітики Goldman Sachs тепер очікують три зниження ставок ФРС цього року, починаючи з вересня, порівняно з попереднім прогнозом лише одного зниження в грудні. Це пов’язують із мінімальним впливом тарифів і слабкістю ринку праці.

Інвестори уважно стежать за низкою економічних звітів про стан ринку праці США протягом цього скороченого торгового тижня, завершальним акордом якого стануть дані про зайнятість у державному секторі, які оприлюднять у четвер.

Нагадаємо, нещадавно золото впало до двотижневого мінімуму на тлі оголошення про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.