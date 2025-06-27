Золото дешевшає: ціна знижується на тлі стабілізації геополітики

Ціна на золото у п’ятницю, 27 червня, знизилася на понад 1%, досягнувши найнижчого рівня за майже місяць. Причиною падіння стали зниження геополітичної та торговельної напруги, а також очікування інвесторів на нові дані щодо інфляції в США, які можуть вплинути на подальші рішення ФРС щодо ставок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Які ціни?

Спотова ціна на золото знизилася на 1,4%, опустившись до $3282,68 — це найнижчий показник з кінця травня. Протягом цього тижня вартість золота впала більш ніж на 2%, що становить понад $200 від рекордного рівня, зафіксованого у квітні.

Спотова ціна на срібло також зазнала падіння — на 1,8%, до $35,96 за унцію.

Платина відчула значніше зниження — на 5,9%, опустившись до $1334,63, хоча цей рівень все ще залишається найвищим за останні 11 років. Паладій знизився на 1,2% і коштує наразі $1117,96 за унцію.

Аналітики Commerzbank у своїй примітці відзначають, що зростання цін на платину, ймовірно, пов’язане з великою знижкою на золото, яке зараз вважається надто дорогим активом. Це призводить до перерозподілу інтересу інвесторів у бік платини.

Інвестори чекають нових сигналів

Ірано-ізраїльське припинення вогню, яке було укладене на початку цього тижня за посередництва президента США Дональда Трампа, наразі залишається чинним. Представник Білого дому повідомив у четвер, що Сполучені Штати досягли домовленості з Китаєм про прискорення постачань рідкісноземельних елементів до США.

9 липня — крайній термін, встановлений Трампом для впровадження "взаємних" тарифів, і країни поспішають укласти відповідну угоду до цієї дати.

Наступна ключова подія для ринку — оприлюднення даних про особисті споживчі витрати в США. Цей показник інфляції вважатиметься важливим орієнтиром для подальшої політики Федеральної резервної системи.

Президент Федерального резерву Річмонда Томас Баркін зазначив, що нові тарифи можуть спричинити зростання інфляції в найближчі місяці.

Хоча золото традиційно вважається надійним захистом від інфляції та невизначеності, в умовах високих процентних ставок і нульової прибутковості воно втрачає свою привабливість серед інвесторів.

Нагадаємо, нещадавно золото впало до двотижневого мінімуму на тлі оголошення про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.