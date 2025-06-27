Золото подешевеет: цена снижается на фоне стабилизации геополитики

Цена на золото в пятницу, 27 июня, снизилась более чем на 1%, достигнув самого низкого уровня за почти месяц. Причиной падения стали снижение геополитического и торгового напряжения, а также ожидания инвесторов новых данных по инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшие решения ФРС по ставкам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Какие цены?

Спотовая цена на золото снизилась на 1,4%, опустившись до $3282,68 — самый низкий показатель с конца мая в течение этой недели стоимость золота упала более чем на 2%, что составляет более $200 от рекордного уровня, зафиксированного в апреле.

Спотовая цена на серебро также подверглась падению — на 1,8%, до $35,96 за унцию.

Платина испытала более значительное снижение — на 5,9%, опустившись до $1334,63, хотя этот уровень все еще остается самым высоким за последние 11 лет. Палладий снизился на 1,2% и стоит сейчас $1117,96 за унцию.

Аналитики Commerzbank в своем примечании отмечают, что рост цен на платину, вероятно, связан с большой скидкой на золото, которое сейчас считается слишком дорогим активом. Это приводит к перераспределению интереса инвесторов в сторону платины.

Инвесторы ждут новых сигналов

Ирано-израильское прекращение огня, которое было заключено в начале этой недели при посредничестве президента США Дональда Трампа, пока остается в силе. Представитель Белого дома сообщил в четверг, что Соединенные Штаты достигли договоренности с Китаем об ускорении поставок редкоземельных элементов в США.

9 июля – крайний срок, установленный Трампом для внедрения "взаимных" тарифов, и страны спешат заключить соответствующее соглашение к этой дате.

Следующее ключевое событие для рынка – обнародование данных о личных потребительских расходах в США. Этот показатель инфляции будет считаться важным ориентиром дальнейшей политики Федеральной резервной системы.

Президент Федерального резерва Ричмонда Томас Баркин отметил, что новые тарифы могут повлечь за собой рост инфляции в ближайшие месяцы.

Хотя золото традиционно считается надежной защитой от инфляции и неопределенности, в условиях высоких процентных ставок и нулевой доходности оно теряет привлекательность среди инвесторов.

Напомним, недавно золото упало до двухнедельного минимума на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном.