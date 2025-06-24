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Золото впало до двотижневого мінімуму на тлі оголошення про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

золото
Золото впало до двотижневого мінімуму. / Depositphotos

У вівторок ціни на золото впали більш ніж на 1%, досягнувши двотижневого мінімуму. Попит на активи-притулки знизився після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран домовилися про припинення вогню. Ф'ючерси на золото у США впали на 1,6% до $3339,4.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Станом на 08:52 за Грінвічем (10:52 за Києвом) спотові ціни на золото знизилися на 1,2% до 3326,87 доларів за унцію у порівнянні із ціною, зафіксованою 11 червня.

"Ціни на золото сьогодні знижуються на тлі зростання оптимізму щодо можливого закінчення бойових дій на Близькому Сході. Я не вірю, що ціни на золото впадуть нижче за позначку в 3000 доларів у короткостроковій перспективі. Я бачу ціновий рівень у 3300 доларів ", - сказав Рікардо Євангеліста, старший аналітик брокерської компанії ActivTrades.

24 червня після оголошення про припинення вогню світові фондові ринки різко зросли, а ціни на нафту впали в надії на завершення війни. Однак міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив у вівторок, що наказав військовим завдати удару по Тегерану у відповідь на ймовірне порушення режиму припинення вогню.

Австралійсько-новозеландська банківська група вважає: "Ціна на золото, ймовірно, консолідується, а потім до кінця року знову підніметься до $3600 за унцію. У довгостроковій перспективі ми очікуємо, що ціна на золото досягне піку наприкінці 2025 року, а потім у 2026 році розпочнеться поступове зниження у міру покращення перспектив економічного зростання та зниження невизначеності у світовій торгівлі".

Спотові ціни на срібло знизилися на 0,1% до 36,08 доларів за унцію, платина зросла на 1,4% до 1312,58 доларів, а паладій впав на 0,6% до 1070,49 доларів.

Нагадаємо, 17 червня на ранкових торгах в Азії золото продемонструвало зростання на 0,4%, досягнувши $3400 за унцію. Це сталося після гучної заяви президента США Дональда Трампа, який закликав американців негайно евакуюватися з Тегерана через триваючі військові дії між Ізраїлем та Іраном.

Автор:
Тетяна Ковальчук