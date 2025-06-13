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Золото досягло майже двомісячного максимуму на тлі напруженості на Близькому Сході

золото
Ціни на золото зросли. / Depositphotos

Ціни на золото зросли 13 червня до найвищого рівня майже за два місяці після ізраїльських ударів по Ірану, які підштовхнули інвесторів до активів-притулків. Ф'ючерси на золото у США зросли на 1,2% до $3444,50.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Спотове золото зросло на 1,2% до $3423,30 за унцію. Зливки зросли на понад 3,4% цього тижня.

"Останній сплеск військових дій на Близькому Сході на даний момент відвернув увагу від торгових переговорів, і інвестори у відповідь переорієнтувалися на активи-притулку", заявив Тім Уотерер, головний аналітик ринку в KCM Trade.

Ізраїль оголосив надзвичайний стан, пославшись на очікувані ракетні та безпілотні удари з боку Тегерана, а американські військові готуються до різних непередбачених обставин на Близькому Сході, включаючи потенційну допомогу в евакуації американських цивільних осіб.

"Золото подолало опір у близько $3400 на тлі новин про авіаудари, і подальше зростання може бути й надалі у разі продовження ескалації", додав Уотерер.

Спотове срібло впало на 0,3% до $36,25 за унцію, платина втратила 1% до $1282,55, а паладій втратив 0,5% і впав до $1,05.

Нагадаємо, 11 червня повідомлялося про те, що золото витіснило євро з другої позиції серед резервних активів світових центробанків. Це сталося завдяки рекордним закупівлям дорогоцінного металу та стрімкому зростанню його ціни.

Автор:
Тетяна Ковальчук