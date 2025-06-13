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Золото досягло майже двомісячного максимуму на тлі напруженості на Близькому Сході
Ціни на золото зросли 13 червня до найвищого рівня майже за два місяці після ізраїльських ударів по Ірану, які підштовхнули інвесторів до активів-притулків. Ф'ючерси на золото у США зросли на 1,2% до $3444,50.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.
Спотове золото зросло на 1,2% до $3423,30 за унцію. Зливки зросли на понад 3,4% цього тижня.
"Останній сплеск військових дій на Близькому Сході на даний момент відвернув увагу від торгових переговорів, і інвестори у відповідь переорієнтувалися на активи-притулку", — заявив Тім Уотерер, головний аналітик ринку в KCM Trade.
Ізраїль оголосив надзвичайний стан, пославшись на очікувані ракетні та безпілотні удари з боку Тегерана, а американські військові готуються до різних непередбачених обставин на Близькому Сході, включаючи потенційну допомогу в евакуації американських цивільних осіб.
"Золото подолало опір у близько $3400 на тлі новин про авіаудари, і подальше зростання може бути й надалі у разі продовження ескалації", — додав Уотерер.
Спотове срібло впало на 0,3% до $36,25 за унцію, платина втратила 1% до $1282,55, а паладій втратив 0,5% і впав до $1,05.
Нагадаємо, 11 червня повідомлялося про те, що золото витіснило євро з другої позиції серед резервних активів світових центробанків. Це сталося завдяки рекордним закупівлям дорогоцінного металу та стрімкому зростанню його ціни.