Золото випередило євро: банки світу скуповують дорогоцінний метал рекордними темпами

Золото витіснило євро з другої позиції серед резервних активів світових центробанків. Це сталося завдяки рекордним закупівлям дорогоцінного металу та стрімкому зростанню його ціни.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), у 2024 році золото становило 20% світових офіційних резервів. Таким чином, воно випередило євро (16%) і поступається лише долару США (46%).

Центробанки скуповують золото

Зазначається, що центральні банки третій рік поспіль придбали понад 1000 тонн золота, що дорівнює п'ятій частині загального світового річного виробництва і вдвічі перевищує показники 2010-х років.

Запаси золота в центральних банках по всьому світу наближаються до історичних максимумів повоєнної Бреттон-Вудської епохи (до 1971 року). Якщо у середині 1960-х років пік досягав 38 000 тонн, то у 2024 році цей показник знову зріс до 36 000 тонн.

"Центральні банки в усьому світі зараз мають майже стільки ж золота, скільки й у 1965 році", – йдеться у звіті ЄЦБ.

Основні покупці

Серед найбільших покупців золота минулого року були такі країни, як Індія, Китай, Туреччина та Польща, згідно з даними Всесвітньої ради із золота.

Значне 30-відсоткове зростання ціни на золото у 2024 році стало одним із ключових факторів, що сприяв збільшенню його частки у світових валютних резервах. З початку 2025 року ціна на золото зросла ще на 27%, досягнувши історичного максимуму в $3500 за тройську унцію.

"Ці запаси, разом із високими цінами, зробили золото другим за величиною світовим резервним активом за ринковими цінами у 2024 році, після долара США", - підсумували в ЄЦБ.

Варто нагадати, що наприкінці травня, ціни на золото опустилися до найнижчого рівня за понад тиждень після того, як федеральний суд США заблокував взаємні тарифи, ініційовані Дональдом Трампом. Це зменшило інтерес інвесторів до золота як безпечного активу, а додатковий тиск на ринок створив зміцнілий долар.