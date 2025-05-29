Ціни на золото знизилися до тижневого мінімуму через рішення суду США

Ціни на золото опустилися до найнижчого рівня за понад тиждень після того, як федеральний суд США заблокував взаємні тарифи, ініційовані Дональдом Трампом. Це зменшило інтерес інвесторів до золота як безпечного активу, а додатковий тиск на ринок створив зміцнілий долар.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Які ціни на золото та інші метали

Спотова ціна на золото знизилася на 0,6% — до 3271,17 долара за унцію. Ф’ючерси на золото у США впали на 0,8%, торгуючись на рівні 3268,20 долара.

Спотове срібло зросло на 0,7% до 33,21 долара за унцію, платина знизилася на 0,2% до 1073,15 долара, а паладій трохи зріс на 0,9% до 971,57 долара.

Чому падає золото

У середу Торговий суд США призупинив дію "взаємних тарифів", запроваджених Дональдом Трампом, визнавши, що президент перевищив повноваження, встановивши загальні мита на імпорт із країн з позитивним торговим балансом щодо США.

Це рішення стало ключовим фактором зміцнення долара, що, у свою чергу, призвело до падіння цін на золото. За словами Ніколаса Фраппелла, керівника відділу інституційних ринків ABC Refinery, підвищення курсу долара зробило золото дорожчим для покупців в інших валютах, знижуючи попит на нього.

Нагадаємо, 2 квітня Трамп оголосив про введення тарифів проти низки країн, що викликало побоювання глобального економічного спаду. Проте вже за тиждень частину обмежень було призупинено. Після рішення суду індекс долара (.DXY) пішов угору, як і ф’ючерси на Уолл-стріт та акції компаній з Азії.

Адміністрація Трампа вже подала апеляцію і, ймовірно, готуватиметься до подальшого розгляду в Верховному суді.

Попри нинішні коливання, експерти залишаються оптимістами щодо майбутнього ринку золота. Очікується, що в довгостроковій перспективі долар послабиться, а інфляційний тиск може зберегтися. Це може підтримати попит на золото як захисний актив.

Додатковим чинником невизначеності є протокол останнього засідання ФРС США, в якому зазначено стурбованість щодо можливої одночасної інфляції та зростання безробіття. Це змушує ринок уважно стежити за майбутніми макроекономічними даними, зокрема щодо ВВП США та особистих споживчих витрат.