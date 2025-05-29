Цены на золото снизились до недельного минимума из-за решения суда США

Цены на золото опустились до самого низкого уровня за неделю после того, как федеральный суд США заблокировал взаимные тарифы, инициированные Дональдом Трампом. Это снизило интерес инвесторов к золоту как безопасному активу, а дополнительное давление на рынок создал окрепший доллар.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на золото и другие металлы

Спотовая цена на золото снизилась на 0,6% — до 3271,17 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США упали на 0,8%, торгуясь на уровне 3268,20 доллара.

Спотовое серебро выросло на 0,7% до 33,21 доллара за унцию, платина снизилась на 0,2% до 1073,15 доллара, а палладий немного вырос на 0,9% до 971,57 доллара.

Почему падает золото

В среду Торговый суд США приостановил действие "взаимных тарифов", введенных Дональдом Трампом, признав, что президент превысил полномочия, установив общие пошлины на импорт из стран с положительным торговым балансом по отношению к США.

Это решение стало ключевым фактором укрепления доллара, что в свою очередь привело к падению цен на золото. По словам Николаса Фраппелла, руководителя отдела институциональных рынков ABC Refinery, повышение курса доллара сделало золото более дорогим для покупателей в других валютах, снижая спрос на него.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении тарифов против ряда стран, что вызвало опасения глобального экономического спада. Однако уже через неделю часть ограничений была приостановлена. После решения суда индекс доллара (.DXY) пошел вверх, как и фьючерсы на Уолл-стрит и акции компаний из Азии.

Администрация Трампа уже подала апелляцию и, вероятно, будет готовиться к дальнейшему рассмотрению в Верховном суде.

Несмотря на нынешние колебания, эксперты остаются оптимистами по поводу будущего рынка золота. Ожидается, что в долгосрочной перспективе доллар ослабит, а инфляционное давление может сохраниться. Это может поддержать спрос на золото в качестве защитного актива.

Дополнительным фактором неопределенности является протокол последнего заседания ФРС США, в котором отмечена обеспокоенность по поводу возможной одновременной инфляции и роста безработицы. Это заставляет рынок внимательно следить за будущими макроэкономическими данными, в частности, по ВВП США и личным потребительским расходам.