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Цены на золото снизились до недельного минимума из-за решения суда США

золото, цены
Золото утратило позиции.

Цены на золото опустились до самого низкого уровня за неделю после того, как федеральный суд США заблокировал взаимные тарифы, инициированные Дональдом Трампом. Это снизило интерес инвесторов к золоту как безопасному активу, а дополнительное давление на рынок создал окрепший доллар.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на золото и другие металлы

Спотовая цена на золото снизилась на 0,6% — до 3271,17 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США упали на 0,8%, торгуясь на уровне 3268,20 доллара.

Спотовое серебро выросло на 0,7% до 33,21 доллара за унцию, платина снизилась на 0,2% до 1073,15 доллара, а палладий немного вырос на 0,9% до 971,57 доллара.

Почему падает золото

В среду Торговый суд США приостановил действие "взаимных тарифов", введенных Дональдом Трампом, признав, что президент превысил полномочия, установив общие пошлины на импорт из стран с положительным торговым балансом по отношению к США.

Это решение стало ключевым фактором укрепления доллара, что в свою очередь привело к падению цен на золото. По словам Николаса Фраппелла, руководителя отдела институциональных рынков ABC Refinery, повышение курса доллара сделало золото более дорогим для покупателей в других валютах, снижая спрос на него.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении тарифов против ряда стран, что вызвало опасения глобального экономического спада. Однако уже через неделю часть ограничений была приостановлена. После решения суда индекс доллара (.DXY) пошел вверх, как и фьючерсы на Уолл-стрит и акции компаний из Азии.

Администрация Трампа уже подала апелляцию и, вероятно, будет готовиться к дальнейшему рассмотрению в Верховном суде.

Несмотря на нынешние колебания, эксперты остаются оптимистами по поводу будущего рынка золота. Ожидается, что в долгосрочной перспективе доллар ослабит, а инфляционное давление может сохраниться. Это может поддержать спрос на золото в качестве защитного актива.

Дополнительным фактором неопределенности является протокол последнего заседания ФРС США, в котором отмечена обеспокоенность по поводу возможной одновременной инфляции и роста безработицы. Это заставляет рынок внимательно следить за будущими макроэкономическими данными, в частности, по ВВП США и личным потребительским расходам.

Автор:
Ольга Опенько