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Золото достигло почти двухмесячного максимума на фоне напряженности на Ближнем Востоке
Цены на золото выросли 13 июня до самого высокого уровня почти через два месяца после израильских ударов по Ирану, которые подтолкнули инвесторов к убежищам. Фьючерсы на золото в США выросли на 1,2% до $3444,50.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию R euters.
Спотовое золото выросло на 1,2% до $3423,30 за унцию . Слитки выросли более чем на 3,4% на этой неделе.
"Последний всплеск военных действий на Ближнем Востоке на данный момент отвлек внимание от торговых переговоров, и ответные инвесторы переориентировались на активы-убежища", - заявил Тим Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade.
Израиль объявил чрезвычайное положение, сославшись на ожидаемые ракетные и беспилотные удары со стороны Тегерана, а американские военные готовятся к разным непредвиденным обстоятельствам на Ближнем Востоке, включая потенциальную помощь в эвакуации американских гражданских лиц.
"Золото преодолело сопротивление около $3400 на фоне новостей об авиаударах, и дальнейший рост может быть и дальше в случае продолжения эскалации", — добавил Уотерер.
С потовое серебро упало на 0,3% до $36,25 за унцию, платина потеряла 1% до $ 1282,55, а палладий потерял 0,5% и упал до $1,05.
Напомним, 11 июня сообщалось о том, что из олото вытеснило евро со второй позиции среди резервных активов мировых центробанков. Это произошло благодаря рекордным закупкам драгоценного металла и стремительному росту его цены.