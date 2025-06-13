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Золото достигло почти двухмесячного максимума на фоне напряженности на Ближнем Востоке

золото
Цены на золото выросли. / Depositphotos

Цены на золото выросли 13 июня до самого высокого уровня почти через два месяца после израильских ударов по Ирану, которые подтолкнули инвесторов к убежищам. Фьючерсы на золото в США выросли на 1,2% до $3444,50.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию R euters.

Спотовое золото выросло на 1,2% до $3423,30 за унцию . Слитки выросли более чем на 3,4% на этой неделе.

"Последний всплеск военных действий на Ближнем Востоке на данный момент отвлек внимание от торговых переговоров, и ответные инвесторы переориентировались на активы-убежища", - заявил Тим Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade.

Израиль объявил чрезвычайное положение, сославшись на ожидаемые ракетные и беспилотные удары со стороны Тегерана, а американские военные готовятся к разным непредвиденным обстоятельствам на Ближнем Востоке, включая потенциальную помощь в эвакуации американских гражданских лиц.

"Золото преодолело сопротивление около $3400 на фоне новостей об авиаударах, и дальнейший рост может быть и дальше в случае продолжения эскалации", добавил Уотерер.

С потовое серебро упало на 0,3% до $36,25 за унцию, платина потеряла 1% до $ 1282,55, а палладий потерял 0,5% и упал до $1,05.

Напомним, 11 июня сообщалось о том, что из олото вытеснило евро со второй позиции среди резервных активов мировых центробанков. Это произошло благодаря рекордным закупкам драгоценного металла и стремительному росту его цены.

Автор:
Татьяна Ковальчук