Золото упало до двухнедельного минимума на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном

Во вторник цены на золото упали более чем на 1%, достигнув двухнедельного минимума. Спрос на приютные активы снизился после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Фьючерсы на золото в США упали на 1,6% до $3339,4.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию R euters.

По состоянию на 08:52 по Гринвичу (10:52 по Киеву) спотовые цены на золото снизились на 1,2% до 3326,87 долларов за унцию по сравнению с ценой, зафиксированной 11 июня.

"Цены на золото сегодня снижаются на фоне роста оптимизма относительно возможного окончания боевых действий на Ближнем Востоке. Я не верю, что цены на золото упадут ниже отметки в 3000 долларов в краткосрочной перспективе. Я вижу ценовой уровень в 3300 долларов", — сказал Рикардо Евангелиста.

24 июня после объявления о прекращении огня мировые фондовые рынки резко выросли, а цены на нефть упали в надежде на завершение войны. Однако министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил во вторник, что приказал военным нанести удар по Тегерану в ответ на вероятное нарушение режима прекращения огня.

Австралийско-новозеландская банковская группа считает: "Цена на золото, вероятно, консолидируется, а затем к концу года снова поднимется до $3600 за унцию. В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что цена на золото достигнет пика в конце 2025 года, а затем в 2026 году начнется постепенное снижение по мере улучшения перспектив экономического роста и снижения".

Спотовые цены на серебро снизились на 0,1% до 36,08 долларов за унцию, платина выросла на 1,4% до 1312,58 долларов, а палладий упал на 0,6% до 1070,49 долларов.

Напомним, 17 июня на утренних торгах в Азии золото продемонстрировало рост на 0,4%, достигнув $3400 за унцию. Это произошло после громкого заявления президента США Дональда Трампа, призвавшего американцев немедленно эвакуироваться из Тегерана из-за продолжающихся военных действий между Израилем и Ираном.