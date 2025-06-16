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Ціни на золото впали після двомісячного максимуму: причини

золото, монети, зливки
Ф'ючерси на золото знижуються / Freepik

Ціни на золото демонструють зниження після досягнення майже 2-місячного максимуму, оскільки інвестори фіксують прибутки. Аналітики вказують, що попит на дорогоцінний метал зріс через геополітичну напругу між Іраном та Ізраїлем, однак наразі ринок увійшов у фазу корекції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Які ціни на золото?

Ціни на золото демонструють незначне зниження після нещодавнього стрибка до двомісячного максимуму.

Так, ф'ючерси на золото в США опустилися на 0,5%, до $3434,80 за унцію, оскільки трейдери частково фіксують прибуток.

Потужний попит на золото зумовлений геополітичною напругою, зокрема зростанням ризиків через збройне протистояння між Іраном і Ізраїлем. 

У той же час інвестори очікують важливих сигналів від центральних банків щодо монетарної політики. Особливу увагу буде зосереджено на засіданні Федеральної резервної системи США в середу. Аналітики прогнозують, що ФРС залишить ключову ставку без змін, однак ринки уважно стежитимуть за риторикою регулятора щодо можливого пом’якшення політики до кінця року. Згідно з очікуваннями ф'ючерсних ринків, до грудня може бути два зниження ставки, ймовірно, з вересня, що підтримується останніми даними про помірну інфляцію.

Ціни на інші метели: 

  • спотове срібло зросло на 0,2% до 36,36 долара за унцію;
  •  платина зросла на 1,5% до 1245,67 долара; 
  • паладій піднявся на 1,5% до 1043,53 долара.

Нагадаємо, нещодавно золото витіснило євро з другої позиції серед резервних активів світових центробанків. Це сталося завдяки рекордним закупівлям дорогоцінного металу та стрімкому зростанню його ціни.

Автор:
Ольга Опенько