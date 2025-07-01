Цены на золото растут из-за ослабления доллара и торговой неопределенности из США

Цены на золото выросли из-за слабости доллара и неопределенности торгового соглашения с США. Поддержку спроса также оказали ожидания понижения процентной ставки Федеральной резервной системой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на золото?

Спотовая цена на золото поднялась на 0,7%, достигнув 3325,79 доллара за унцию, тогда как фьючерсы на золото в США выросли на 0,9% до 3337,30 доллара.

"Ослабление доллара и опасения по поводу возможных последствий, если срок действия тарифов Дональда Трампа не будет продлен, пока поддерживают спрос на золото", — отметил Николас Фраппелл, глобальный руководитель институционных рынков ABC Refinery.

Индекс доллара США .DXY упал до самого низкого уровня за три года, что сделало золотые слитки более привлекательными для покупателей из других валют.

Спотовое серебро осталось на уровне 36,07 доллара за унцию, платина потеряла 0,5% до 1346,41 доллара, а палладий вырос на 1,3% до 1111,60 доллара.

Влияние на рынок золота

Дональд Трамп выразил разочарование по поводу торговых переговоров между США и Японией, тогда как министр финансов Скотт Бессент предупредил о возможном резком повышении тарифов.

В то же время Трамп усилил давление на Федеральную резервную систему, отправив главе ФРС Джерому Пауэллу список мировых процентных ставок с рукописными примечаниями, в которых отметил, что ставки в США должны быть установлены в пределах от 0,5% (как в Японии) до 1,75% (как в Дании).

Низкие процентные ставки делают золото более привлекательным активом, поскольку снижают стоимость его удержания. Аналитики Goldman Sachs теперь ожидают три снижения ставок ФРС в этом году, начиная с сентября по сравнению с предыдущим прогнозом лишь одного снижения в декабре. Это связано с минимальным влиянием тарифов и слабостью рынка труда.

Инвесторы внимательно следят за рядом экономических отчетов о состоянии рынка труда США в течение этой сокращенной торговой недели, завершающим аккордом которой станут обнародованные в четверг данные о занятости в государственном секторе.

Напомним, недавно золото упало до двухнедельного минимума на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном.