Російський Wildberries почав масово купувати металеву сітку для захисту складів від дронів

Найбільший російський маркетплейс Wildberries, щоб захистити свої склади у восьми регіонах від ударів українських дронів, замовив 478 000 кв. м оцинкованої сітки, якою можна закрити 67 футбольних полів.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Тендер на мільйони рублів

Тендер на постачання сітки розмістили на початку серпня. Вартість одного квадратного метра у заявках учасників становить від 154 до 474 рублів. Загальна сума закупівлі може скласти від 73,6 млн до 226,5 млн рублів.

У заявці зазначено, що діаметр дроту не має перевищувати 2,5 мм, а поставити матеріал потрібно не пізніше ніж за тиждень. При цьому мету закупівлі Wildberries не вказала.

За словами джерела на одному з промислових підприємств, сітку можуть використовувати для захисту складів від ударів безпілотників.

"Обнести все металевим парканом - все ще найпопулярніший варіант, враховуючи досить високу ефективність і відсутність ризиків і будь-яких нормативних вимог, ну, крім будівельних", - зазначив він.

Ще одна закупівля

Wildberries також оголосила тендер на закупівлю кремнеземної тканини для 14 своїх об'єктів. Такий матеріал витримує тривалий вплив температури до 1000-1200 градусів і може використовуватися як протипожежний бар'єр.

Зазначається, що українські дрони почали систематично атакувати великі склади Wildberries у середині липня. За попередніми оцінками, до 17 серпня було знищено або виведено з експлуатації близько 43% складських приміщень компанії - приблизно 2,4 млн кв. м.

Нагадаємо, Wildberries заборгував продавцям близько $240 млн після ударів по складах. За регламентом маркетплейс мав перерахувати кошти ще до 26 серпня, однак виплати заморозили.