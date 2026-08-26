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Дрони атакували склад Wildberries і один із найбільших НПЗ у Росії

атака
Горить НПЗ у Кстово. Фото: https://t.me/exilenova_plus

У ніч проти 26 серпня безпілотники знов атакували кілька регіонів Росії. Під ударом опинилися логістичний центр Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у Кстово Нижегородської області.

Про це пише Delo.ua.

Атака на Wildberries

Як повідомив губернатор Тамбовської області Євген Первишов, внаслідок ударів українських дронів сталася пожежа на логістичному центрі Wildberries. Площа загоряння – понад 100 тис. кв. метрів. Персонал складу оперативно евакуювали, але один із співробітників отримав струс мозку від вибухової хвилі.

У прес-службі  Wildberries підтвердили атаку та повідомили, що прийом нових постачань у постраждалому логістичному центрі припинено. До цього складу Wildberries у Котовську зазнав атаки 18 липня. Тоді загинули семеро людей, ще 25 постраждали. Саме з нього розпочалася кампанія українських ударів по об'єктах маркетплейсу, яка торкнулася 23 розподільчих центрів компанії у 16 ​​регіонах.

Удар по НПЗ

Також цієї ночі під удар потрапив нафтопереробний завод (НПЗ) "Нижегороднафтооргсинтез", який знаходиться у місті Кстово Нижегородської області, пише Astra з посиланням на відео очевидців.

Він є одним із найбільших нафтопереробних заводів РФ. Потужність підприємства становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Цей завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію. НПЗ забезпечує паливом Московський регіон.

Автор:
Світлана Манько

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