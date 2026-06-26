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Другий за виробництвом бензину НПЗ у Росії зупинився після атаки українських дронів

НПЗ
Нафтопереробний завод "НОРСІ" компанії "Лукойл" у Нижегородській області призупинив роботу

Нафтопереробний завод"Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСS) компанії "Лукойл" у Нижегородській області призупинив роботу в середу після атаки українських дронів. Це четвертий за величиною НПЗ у Росії та другий за величиною виробник бензину в країні. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Йдеться про нафтопереробний завод поблизу міста Кстово, приблизно за 450 км на схід від Москви. Завод може переробляти близько 15 мільйонів тонн сирої нафти на рік випускаючи натомість близько 5 мільйонів тонн бензину, понад 5 мільйонів тонн дизельного палива, 2 мільйони тонн мазуту та близько 500 000 тонн бітуму.

Завод належить російській компанії "Лукойл". 

За словами співрозмовників агенства, внаслідок української атаки було пошкоджено установку первинної переробки CDU-5. Вона має потужність 12 000 метричних тонн на день, що складає приблизно чверть від загальної виробничої потужності заводу.

Зазначається, що завод може використати інші установки для відновлення роботи в найближчому майбутньому, але його зупинка додасть ще більшої невизначеності російському енергетичному сектору та постачанню палива.

Нагадаємо, Московський нафтопереробний завод "Газпромнефти", який двічі потрапив під удари безпілотників у червні, не зможе відновити роботу до 2027 року.

Автор:
Світлана Манько