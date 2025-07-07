Золото дешевшає: зміцнення долара та торговельні тарифи США тиснуть на ціни

У понеділок ціни на золото впали майже до тижневого мінімуму оскільки долар США зміцнився. Інвестори перебувають в очікуванні новин щодо торговельних питань, адже наближається крайній термін запровадження тарифів президентом США Дональдом Трампом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Спотова ціна на золото впала на 0,8% до 3 309,09 доларів за унцію до 08:45 за Гринвічем. Ф'ючерси на золото в США знизилися на 0,7% до 3 319 доларів.

"Ми спостерігаємо невелике зниження, пов'язане з короткостроковим зміцненням долара США. Це, ймовірно, пояснюється тим, що економічні дані зі Сполучених Штатів залишаються досить сильними, що зменшує терміновість зниження процентних ставок", – зазначив експерт WisdomTree з сировинних товарів Нітеш Шах.

Тим часом США близькі до завершення укладення кількох торговельних угод найближчими днями та повідомлять інші країни про вищі тарифні ставки до 9 липня, заявив Трамп у неділю, причому вищі ставки мають набути чинності 1 серпня.

У квітні Трамп оголосив про запровадження 10% базової тарифної ставки для більшості країн та вищих "взаємних" тарифів до 50%.

"90-денний період зниження тарифів закінчується, і жодних фантастичних торговельних угод не було укладено, що вказує на скорочення чистої торгівлі протягом цього року, що не сприяє економіці та, скоріше, підтримуватиме золото", – сказав Шах.

Нагадаємо, нещадавно золото впало до двотижневого мінімуму на тлі оголошення про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.