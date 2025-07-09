Ціни на золото обвалилися до найнижчої позначки за тиждень: у чому причини

Ціни на золото впали до тижневого мінімуму в середу, оскільки інвестори віддавали перевагу долару США на тлі зростаючих побоювань щодо глобальної торговельної війни, спровокованих останніми тарифними погрозами президента Дональда Трампа.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що спотова ціна на золото знизилася на 0,3% до 3 289,36 долара за унцію, що є найнижчим рівнем з 30 червня. Ф'ючерси на золото в США впали на 0,6% до 3 297,10 долара.

"Долар трохи стабілізувався, а дохідність облігацій також зросла, що певною мірою знижує привабливість низькодохідних активів, таких як японська єна та золото", – заявив Фавад Разакзада, ринковий аналітик City Index та FOREX.com.

Він прогнозує, що, найближчим часом ціни на золото коливатимуться в діапазоні $3250-$3300. Він прогнозує бічний рух, де $3250 стане рівнем підтримки, а $3300 — опором.

Інвестори очікують протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи США, яке має відбутися пізніше сьогодні, щоб отримати рекомендації щодо будь-якого майбутнього зниження процентних ставок.

Водночас спотове срібло впало на 0,5% до 36,59 долара за унцію, платина знизилася на 1% до 1 345,64 долара, а паладій втратив 2,2% до 1 086,30 долара.

Нагадаємо, нещодавно золото впало до двотижневого мінімуму на тлі оголошення про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.