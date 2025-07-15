Золото дорожает на фоне глобального торгового напряжения

Во вторник, 15 июля, цены на золото демонстрируют рост, реагируя на усиление глобальной торговой напряженности. Спрос на безопасные активы сохраняется, поскольку инвесторы сосредоточены на ожидании новых данных по инфляции в США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на золото?

Спотовая цена на золото выросла на 0,5% и составила 3359,01 доллара за унцию. Контракты на поставку золота в США (фьючерсы) также прибавили в цене — на 0,3%, до 3368,20 доллара.

По словам главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера, нынешний рост стоимости золота подтверждает его традиционный статус надежного актива в периоды торгового напряжения. "Движение золота к отметке $3350 демонстрирует, что рынок снова реагирует согласно установившимся моделям", - отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что дальнейший рост цены драгметалла может сдерживать повышенную доходность американских гособлигаций и укрепление доллара. По его мнению, для преодоления отметки в $3400 за унцию может потребоваться снижение доходности облигаций или ослабление доллара — при отсутствии новых геополитических потрясений.

Цены на другие драгметаллы также растут. Серебро подорожало на 0,5% — до 38,32 доллара за унцию, достигнув максимума с сентября 2011 года. По словам Уоттера, этому способствуют как ограничения в предложении, так и рост спроса со стороны промышленности. Кроме того, после стремительного роста золота за последние полтора года инвесторы ищут альтернативы, и серебро стало одним из таких вариантов.

Платина выросла в цене на 1,1%, до 1379,22 доллара, а палладий – на 0,5%, до 1200,01 доллара за унцию.

Почему золото растет?

Отмечается, что золото дорожает из-за торговых угроз и ожиданий инфляции в США.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил о возможном введении 30% пошлины на импорт из Мексики и Европейского Союза с 1 августа, если стороны не договорятся о торговом соглашении.

Также ожидается публикация данных о потребительских ценах в США за июнь. По прогнозам экономистов, общая инфляция вырастет до 2,7% в годовом исчислении по сравнению с 2,4% в мае, а базовая инфляция, не учитывающая цены на еду и энергоносители, поднимется до 3,0% против 2,8% раньше.

В понедельник Трамп возобновил критику главы Федеральной резервной системы Джерома Павелла, заявив, что процентные ставки должны быть на уровне 1% или ниже. Рынки уже ожидают снижения ставок на 50 базисных пунктов к концу года, причем первое понижение может произойти в сентябре.

Золото, традиционно считающееся надежным активом в периоды экономической неопределенности, обычно получает поддержку от низких процентных ставок.

Напомним, недавно золото упало до двухнедельного минимума на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном.