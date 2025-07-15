Золото дорожчає на тлі глобальної торговельної напруги

У вівторок, 15 липня, ціни на золото демонструють зростання, реагуючи на посилення глобальної торговельної напруженості. Попит на безпечні активи зберігається, оскільки інвестори зосереджені на очікуванні нових даних про інфляцію в США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Які ціни на золото?

Спотова ціна на золото зросла на 0,5% і становила 3359,01 долара за унцію. Контракти на постачання золота в США (ф'ючерси) також додали в ціні — на 0,3%, до 3368,20 долара.

За словами головного ринкового аналітика KCM Trade Тіма Вотерера, нинішній ріст вартості золота підтверджує його традиційний статус надійного активу у періоди торговельної напруги. "Рух золота до позначки $3350 демонструє, що ринок знову реагує згідно з усталеними моделям", — зазначив експерт.

Водночас він наголосив, що подальше зростання ціни дорогоцінного металу може стримувати підвищена дохідність американських держоблігацій і зміцнення долара. На його думку, для подолання позначки у $3400 за унцію може знадобитися зниження прибутковості облігацій або ослаблення долара — за умови відсутності нових геополітичних потрясінь.

Ціни на інші дорогоцінні метали також зростають. Срібло подорожчало на 0,5% — до 38,32 долара за унцію, сягнувши максимуму з вересня 2011 року. За словами Вотерера, цьому сприяють як обмеження у пропозиції, так і зростання попиту з боку промисловості. Крім того, після стрімкого зростання золота за останні півтора року інвестори шукають альтернативи — і срібло стало одним із таких варіантів.

Платина зросла в ціні на 1,1%, до 1379,22 долара, а паладій — на 0,5%, до 1200,01 долара за унцію.

Чому золото зростає?

Зазначається, що золото дорожчає через торговельні загрози та очікування інфляції в США.

Президент США Дональд Трамп у суботу заявив про можливе запровадження 30% мита на імпорт з Мексики та Європейського Союзу з 1 серпня, якщо сторони не домовляться про торговельну угоду.

Також очікується публікація даних про споживчі ціни в США за червень. За прогнозами економістів, загальна інфляція зросте до 2,7% у річному вимірі порівняно з 2,4% у травні, а базова інфляція, що не враховує ціни на їжу та енергоносії, підніметься до 3,0% проти 2,8% раніше.

У понеділок Трамп відновив критику голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла, заявивши, що процентні ставки мають бути на рівні 1% або нижче. Ринки вже очікують зниження ставок на 50 базисних пунктів до кінця року, причому перше зниження може відбутися у вересні.

Золото, яке традиційно вважається надійним активом у періоди економічної невизначеності, зазвичай отримує підтримку від низьких процентних ставок.

Нагадаємо, нещодавно золото впало до двотижневого мінімуму на тлі оголошення про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.