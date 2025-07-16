Золото дорожчає на тлі послаблення долара: скільки коштує дорогоцінний метал

У середу, 16 липня, золото подорожчало на тлі ослаблення долара. Спотові ціни на цей дорогоцінний метал зросли на 0,6% до $3341,29 за унцію. Долар США знизився на 0,1%, що зробило золото більш дешевим для покупців, які володіють іншими валютами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

"В даний час долар знижується напередодні публікації даних індекса цін виробників США. Трейдери займають обережну позицію після нещодавнього зростання, яке призвело до невеликого зростання цін на золото", — зазначив незалежний аналітик Росс Норман.

Щодо даних, то в червні споживчі ціни в США зросли найсильніше за п'ять місяців на тлі зростання вартості деяких товарів, що свідчить про зростання інфляції і, можливо, відкладе реалізацію планів Федеральної резервної системи Сполучених Штатів щодо зниження ставок до вересня. Зараз у центрі уваги дані щодо індексу цін виробників (ІСЦ).

Ринок золота останнім часом кілька разів перетинав позначку 3400 доларів, незважаючи на нове підвищення тарифів Дональдом Трампом. Золото, що традиційно розглядається як інструмент хеджування від економічної та політичної невизначеності і "процвітає" в умовах низьких відсоткових ставок.

"У короткостроковій перспективі ціна на золото, ймовірно, консолідується, а потім до кінця року знову підніметься до $3600 за унцію", - вважають аналітики австралійської банківської групи ANZ.

Спотові ціни на срібло зросли на 0,8% до 38,01 долара за унцію.

Нагадаємо, 15 липня ціни на золото демонструють зростання, реагуючи на посилення глобальної торговельної напруженості. Попит на безпечні активи зберігається, оскільки інвестори зосереджені на очікуванні нових даних про інфляцію в США.