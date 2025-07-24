Цены на золото снижаются на фоне уменьшения торговой напряженности

Цены на золото продолжили снижаться, поскольку инвесторы отреагировали на ослабление торговой напряженности между ключевыми экономиками. Снижение спроса на защитные активы перевесило поддержку, которую обычно обеспечивает более слабый доллар.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Что происходит с ценами на золото?

Спотовая цена на золото снизилась на 0,2% - до 3 379,69 доллара за унцию. Это произошло после падения на 1,3% в ходе предыдущей торговой сессии. Американские фьючерсы на золото также уменьшились – на 0,4%, до 3 385,40 доллара.

По словам Брайана Лана, управляющего директора GoldSilver Central (Сингапур), ранее цены на золото демонстрировали рост с признаками "бычьего" тренда, однако новости с торгового фронта вызвали фиксацию прибыли среди инвесторов. Он также отметил, что ослабление доллара традиционно поддерживает стоимость золота, и ожидается определенное восстановление рынка, хотя общий настрой остается оптимистичным.

Негативную динамику вызвали новости о достижениях торговых договоренностей. В частности, президент США Дональд Трамп заключил соглашение с Японией о снижении пошлин на импорт автомобилей.

Улучшение глобальных торговых отношений усилило интерес инвесторов к рисковым активам, что в свою очередь снизило спрос на традиционные защитные инструменты, такие как золото.

Также продолжаются переговоры между США и Европейским Союзом о введении новых тарифов на уровне 15% с возможной отменой некоторых пошлин.

Несмотря на это, индекс доллара (.DXY) снизился до самого низкого уровня за последние две недели, что сделало золото более привлекательным для иностранных инвесторов.

В фокусе участников рынка — решение Европейского центрального банка по ключевой ставке, а также макроэкономические данные из США, в частности, еженедельные заявки на пособие по безработице и предварительные показатели индекса PMI от S&P Global. Эти данные важны для оценки экономического положения перед следующим заседанием Федеральной резервной системы США.

Относительно других драгоценных металлов:

спотовая цена на серебро снизилась на 0,6% - до 39,04 доллара за унцию;

платина осталась стабильной - 1 410,92 доллара;

палладий подешевел на 0,9% - до 1 266,41 доллара.

Напомним, экспорт российских драгоценных металлов в Китай вырос почти вдвое в первой половине 2025 года благодаря рекордным ценам на золото, которые увеличили выручку до 1 млрд долларов.