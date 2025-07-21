Цена на золото растет из-за ослабления доллара и ожидания инвесторов

В понедельник, 21 июля, цены на золото выросли. Это произошло благодаря ослаблению доллара США. Инвесторы также ожидали разъяснений по развитию торговых отношений в преддверии 1 августа – конечного срока для введения американских тарифов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Цены на золото

Спотовая цена на золото выросла на 0,5% до 3 364,50 доллара за унцию к 09:09 по Гринвичу. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,4% до 3 371,80 доллара.

Аналитик сырьевых товаров UBS Джованни Стауново отметил, что умеренная поддержка поступает от ослабления доллара США. Он также добавил, что с приближением конечного срока действия тарифов 1 августа рынок сосредоточит свое внимание на том, будут ли объявлены торговые соглашения или введены тарифы.

Влияние доллара

Доллар снизился на 0,2% по отношению к корзине других основных валют, что делает золото дешевле для его владельцев.

Министр торговли США Говард Латник заявил в воскресенье, что уверен, что Соединенные Штаты смогут заключить торговое соглашение с Европейским Союзом, но 1 августа это жесткий срок для введения тарифов.

Reuters отмечает, что золото, часто считающееся безопасным активом во время экономической неопределенности, как правило, хорошо чувствует себя в условиях низких процентных ставок.

На прошлой неделе глава ФРС Кристофер Уоллер заявил, что он все еще считает, что центральный банк США должен снизить ставки на следующей неделе.

Тенденции импорта в Китае

В июне Китай, как один из основных потребителей, второй месяц подряд сократил импорт золота.

Спотовое серебро выросло на 0,7% до 38,43 доллара за унцию, платина выросла на 1,8% до 1447,75 доллара, а палладий вырос на 2,5% до 1271,10 доллара.

Напомним, 16 июля, золото подорожало на фоне ослабления доллара. Спотовые цены на этот драгметалл выросли на 0,6% до $3341,29 за унцию. Доллар США снизился на 0,1%, что сделало золото более дешевым для покупателей, владеющих другими валютами.