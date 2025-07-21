Ціна на золото зростає через ослаблення долара та очікування інвесторів

У понеділок, 21 липня, ціни на золото зросли. Це відбулося завдяки ослабленню долара США. Інвестори також очікували роз'яснень щодо розвитку торговельних відносин напередодні 1 серпня – кінцевого терміну для запровадження американських тарифів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Ціни на золото

Спотова ціна на золото зросла на 0,5% до 3 364,50 долара за унцію до 09:09 за Гринвічем. Ф'ючерси на золото в США зросли на 0,4% до 3 371,80 долара.

Аналітик сировинних товарів UBS, Джованні Стауново, зазначив, що помірна підтримка надходить від ослаблення долара США. Він також додав, що з наближенням кінцевого терміну дії тарифів 1 серпня ринок зосередить свою увагу на тому, чи буде оголошено торговельні угоди, чи запроваджено тарифи.

Вплив долара

Долар знизився на 0,2% відносно кошика інших основних валют, що робить золото дешевшим для його власників.

Міністр торгівлі США Говард Латнік заявив у неділю, що впевнений, що Сполучені Штати зможуть укласти торговельну угоду з Європейським Союзом, але 1 серпня — це жорсткий термін для запровадження тарифів.

Reuters зазначає, що золото, яке часто вважається безпечним активом під час економічної невизначеності, як правило, добре почувається в умовах низьких процентних ставок.

Минулого тижня голова ФРС Крістофер Воллер заявив, що він все ще вважає, що центральний банк США повинен знизити ставки наступного тижня.

Тенденції імпорту в Китаї

У червні Китай, як один з основних споживачів, другий місяць поспіль скоротив імпорт золота. Також було зафіксовано зниження імпорту платини до країни на 6,1% порівняно з попереднім місяцем.

Спотове срібло зросло на 0,7% до 38,43 долара за унцію, платина зросла на 1,8% до 1447,75 долара, а паладій зріс на 2,5% до 1271,10 долара.

Нагадаємо, 16 липня, золото подорожчало на тлі ослаблення долара. Спотові ціни на цей дорогоцінний метал зросли на 0,6% до $3341,29 за унцію. Долар США знизився на 0,1%, що зробило золото більш дешевим для покупців, які володіють іншими валютами.