Встреча Байдена и Си: о чем договорились лидеры США и Китая

В среду, 15 ноября, президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин встретились в Калифорнии на саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что двусторонние переговоры Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско продолжались около двух с половиной часов.

Байден назвал реальным прогрессом встречу с лидером Китая

"Я ценю сегодняшний разговор с президентом Си, потому что я считаю важным, чтобы мы четко осознали позиции друг друга. Существуют критические глобальные вызовы, требующие нашего совместного лидерства. И сегодня мы добились реального прогресса", - отметил президент Соединенных Штатов.

Байден подчеркнул, что США и КНР должны обеспечить, чтобы конкуренция не переросла в конфликт.

"И мы тоже должны ответственно относиться к ней — к этой конкуренции. Это то, чего хотят США и что мы собираемся делать. Я также верю, что мир хочет этого от нас обоих. Мы также несем ответственность перед нашими народами и перед миром – работать вместе, когда мы видим, что это в наших интересах. И критические глобальные вызовы, с которыми мы сталкиваемся – от изменения климата до искусственного интеллекта и борьбы с наркотиками – требуют наших общих усилий», – сказал Байден.

Президент США также отметил, что благодаря дипломатическим усилиям высокого уровня между двумя странами, которые имели место в последние месяцы, сегодня был достигнут "важный прогресс".

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Байден после "одних из самых продуктивных переговоров" с лидером Китая Си Цзиньпином снова назвал его "диктатором", пишет CNN.

Отмечается, что отвечая на вопрос журналиста, будет ли президент и дальше называть Си диктатором, как он это делал в прошлом, Байден ответил: "Ну, посмотрите, он диктатор".

"Он диктатор в том смысле, что он руководит коммунистической страной", - сказал Байден, добавив, что китайское правительство "полностью отличается от нашего".

Си заверил Байдена, что Китай не готовится к вторжению на Тайвань

Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом заявил, что конкуренция двух великих государств не поможет решить имеющиеся проблемы, а Земля достаточно велика, чтобы обеспечить им успешное развитие.

В ходе переговоров Си подчеркнул, что отношения между КНР и США являются важнейшими двусторонними отношениями в мире, и они могут развиваться по двум сценариям. Одним из них является укрепление единства и сотрудничества, совместное решение глобальных проблем и содействие мировой безопасности и процветанию, а второй ведет к конфронтации, противостоянию конкурентных лагерей с катастрофическими последствиями для мира.

"Конкуренция великих держав не поможет решить проблемы, которые возникают перед Китаем, Соединенными Штатами и миром. Эта Земля достаточно велика, чтобы вместить обе страны, а успех одной создает возможности для другой", - заявил Си.

По его словам, Китаю и Соединенным Штатам невозможно не столкнуться друг с другом, как и невозможно сменить друг друга.

"Китай не планирует превосходить или заменять Соединенные Штаты, и США не должны иметь планов подавления и сдерживания КНР", - подчеркнул китайский лидер.

По его убеждению, опыт предыдущих 50 лет истории китайско-американских отношений и уроки по конфликтам великих государств в прошлом убедительно свидетельствуют о безальтернативности мирного сосуществования и сотрудничества между КНР и США.

"Пока обе стороны соблюдают принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, они смогут преодолеть свои разногласия и найти правильный путь для взаимодействия двух великих государств", - подчеркнул китайский лидер.

Си заверил Байдена на встрече, что Китай не готовится к вторжению на Тайвань и предпочитает мирное воссоединение.

Обсудили войну РФ против Украины

Глава КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились на встрече о возобновлении каналов прямой связи между военными двух государств.

Байден также сообщил, что во время переговоров с Си состоялся "обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам", в том числе по поводу отказа России прекратить жестокую войну против Украины, а также конфликта в секторе Газа.

Глава Белого дома напомнил, что между Китаем и США существует конкуренция по многим вопросам. Но, по его словам, необходимо конкурировать ответственно, чтобы это не переросло в конфликт.

На официальном сайте Белого дома отмечается, что Байден во время встречи с Си Цзиньпинем подтвердил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами будут продолжать поддерживать защиту Украины от российской агрессии, чтобы обеспечить выход Украины из этой войны как демократической, независимой, суверенной и преуспевающей нации, способная сдерживать и защищаться от предстоящей агрессии.

Возможный конфликт между Китаем и США

В докладе Комиссии Конгресса США, опубликованной в октябре, говорится, что Соединенные Штаты должны готовиться к возможным одновременным войнам с Китаем и Россией. Потому американские законодатели призывают администрацию Белого дома расширять вооруженные силы, укреплять альянсы и расширять программу модернизации ядерного оружия.

Доклад появился на фоне напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня и других вопросов, а также обострения недоразумений с Россией из-за ее вторжения в Украину.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что США наблюдают за войной в Украине и учатся на ней. Китай делает то же самое.

Вторжение России в Украину дает США ценные уроки в случае возможного конфликта с Китаем, начиная от снабжения боеприпасами и заканчивая инновациями в космосе.

Учитывая опыт России в войне против Украины, в Китае изучают влияние американского оружия и технологий, которые могут быть применены против китайских войск в потенциальной войне за Тайвань.

Ранее высокопоставленный генерал США Майкл Минихен призвал американские войска готовиться к тому, что Китай может вступить в войну с США в 2025 году. Правда, его прогнозы основываются на интуиции.