Ринок ГБО скорочується: у першому півріччі газове обладнання офіційно встановили на менш ніж 6 тисяч авто

Попри збереження економії порівняно з бензином, попит на встановлення газобалонного обладнання (ГБО) в Україні у 2025 році суттєво знизився. За перші шість місяців цього року лише близько 5,9 тисячі транспортних засобів офіційно переобладнали на газ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Це майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2024 року (11,1 тис.) і втричі менше, ніж у першому півріччі 2023-го (17,7 тис.).

Згідно зі статистикою, левова частка переобладнань припадає на легкові автомобілі — 5806 одиниць. Ще 108 газових установок з’явилося на вантажівках, і лише 4 — на автобусах. У червні 2025 року газове обладнання офіційно встановили на 1052 легковики, 25 вантажівок і жоден автобус.

Основна причина, чому автолюбителі досі звертаються до ГБО, — це бажання заощадити. Втім, ситуація на ринку пального змінилася: ціна на пропан-бутан після стрибка до 37 грн/л на початку року через нові акцизні ставки наразі знизилася до близько 34 грн/л. Усе ж це вже не ті часи, коли газ коштував у два рази дешевше за бензин.

На падіння попиту вплинуло також коливання курсу валют, яке позначилось на вартості обладнання, а також запровадження обов’язкової сертифікації переобладнання. Ці фактори змінили і портрет типового власника газового авто: тепер це не лише власники бюджетних моделей на кшталт Daewoo чи ВАЗ, а й водії дорожчих іномарок.

Так, у першій половині 2025 року лідером за кількістю встановлень ГБО стала Toyota — 617 переобладнаних авто. Серед популярних брендів також Volkswagen, Nissan, Jeep, Ford і Hyundai. Усі вони переважно представлені на вторинному ринку імпорту зі США, мають атмосферні бензинові двигуни, що добре підходять для роботи на газі.

Найчастіше ГБО встановлювали на такі моделі: Skoda Octavia (209 авто), Toyota Camry (180), Nissan Rogue (164), Mitsubishi Outlander, Jeep Compass і Cherokee, Volkswagen Golf і Passat, Chevrolet Aveo та Daewoo Lanos.

Додамо, впродовж 2024 року ГБО офіційно з’явилося на майже 21,5 тис. транспортних засобів. Для порівняння, у 2023 році це число складало 37,7 тис., у 2022 — 22,3 тис.