Українці стали менше переводити авто на газ: попит знизився вдвічі

У квітні 2025 року в Україні було зареєстровано 931 встановлення газобалонного обладнання (ГБО) на легкові автомобілі, що на 7,4% менше, ніж у березні, і майже удвічі менше, ніж рівно рік тому — у квітні 2024 року таких переобладнань було 1754.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Інституту дослідження авторинку (ІДА).

Попит на ГБО знижується

Найвищу активність українських водіїв у переобладнанні своїх автівок на газ спостерігали торік влітку. З осені показники почали спадати, взимку провалились нижче 1000 реєстрацій, і наразі виглядає так, що цей ринок не подає особливих надій на зростання.

На які авто найчастіше ставили «газ» у квітні?

За даними аналітиків, протягом минулого місяця українці встановлювали ГБО як бюджетні моделі, так і авто (часто зі США) середнього цінового сегмента.

Топ-10 моделей, на які найчастіше встановлювали ГБО:

Toyota Camry — 29 шт. Nissan Rogue — 26 шт. Jeep Compass — 24 шт. Skoda Octavia — 22 шт. Jeep Cherokee — 21 шт. Volkswagen Passat — 21 шт. Mitsubishi Outlander — 19 шт. Toyota RAV4 — 18 шт. Daewoo Lanos — 17 шт. Volkswagen Golf — 17 шт.

Ціни на автогаз

Автогаз на АЗС не такий вже й дешевий, як був рік тому, однак усе ще вигідніший за бензин. Станом на кінець квітня середня ціна скрапленого газу на АЗС становить 34,80 грн/л, у той час як на початку року вона досягала 37 грн/л. Для порівняння, торік навесні на стелах АЗС можна було бачити цінники близько 26,50 грн/л.

Аналітики наголошують, що попри спад інтересу до встановлення ГБО, використання скрапленого газу залишається одним із варіантів для економії на пальному, особливо для великих бензинових моторів. Проте автогаз програє електромобілям, навіть якщо ті заряджати лише на платних швидкісних станціях загального доступу.

Зауважимо, впродовж 2024 року газобалонне обладнання (ГБО) офіційно з’явилося (враховані лише ті факти переобладнання, які зареєстровані сервісними центрами МВС) на майже 21,5 тис. транспортних засобів. Для порівняння, у 2023 році це число складало 37,7 тис., у 2022 — 22,3 тис.