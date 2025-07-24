Нафта дорожчає: ринок реагує на прогрес у торговельних переговорах США та скорочення запасів

Світові ціни на нафту демонструють зростання на тлі зростаючого оптимізму щодо розвитку міжнародної торгівлі та зниження запасів пального у США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

У четвер ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 21 цент (0,3%) і сягнули $68,72 за барель, тоді як ціна американської West Texas Intermediate (WTI) піднялася на 22 центи — до $65,47 за барель. Це сталося після повідомлень про прогрес у тарифних переговорах між США та ЄС, а також укладення Сполученими Штатами торгової угоди з Японією, яка передбачає зниження мит на автомобілі та залучення японських інвестицій і позик на суму $550 млрд.

На тлі цих новин учасники ринку відреагували зростанням активності. Як зазначив головний стратег Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукава, ринок сподівається, що такий поступ допоможе уникнути серйозних економічних ризиків.

Водночас він застерігає, що невизначеність навколо переговорів США з Китаєм та мирних ініціатив між Україною і Росією все ще стримує надмірне зростання цін.

За словами європейських дипломатів, Вашингтон і Брюссель розглядають базову ставку у 15% для імпорту з ЄС із потенційними винятками, що може стати основою нової масштабної угоди.

На додаток, Управління енергетичної інформації США повідомило про скорочення запасів сирої нафти на 3,2 млн барелів — це вдвічі більше, ніж прогнозували аналітики. Запаси бензину також зменшилися на 1,7 млн барелів, при очікуванні скорочення лише на 908 тис.

Натомість запаси дистилятів (дизель, мазут) зросли на 2,9 млн барелів, проте залишаються поблизу мінімальних сезонних показників із 1996 року. Експерти ANZ пов’язують це зі стабільно високим попитом у північній півкулі протягом літа.

Водночас геополітична ситуація продовжує впливати на ринок. У Стамбулі відбулися переговори між Росією та Україною, де сторони обговорили можливий обмін полоненими. Однак істотного зближення позицій щодо припинення війни не відбулося.

Крім того, нафтові танкери тимчасово не можуть завантажуватись у чорноморських портах Росії через нові регуляторні вимоги, що спричинило зупинку експорту казахстанської нафти. На цьому тлі міністр енергетики США заявив про можливість введення санкцій проти російської нафти, а Європейський Союз погодив 18-й пакет обмежень, який знижує граничну ціну на її постачання.

Нагадаємо, на початку тижня ціни на нафту зросли більш ніж на 2% порівняно з п’ятницею, оскільки інвестори очікують нових заяв Дональда Трампа щодо можливих санкцій проти Росії. Побоювання щодо обмеження світових поставок підтримують ринок, хоча зростання стримується збільшенням видобутку в Саудівській Аравії та невизначеністю навколо тарифної політики.