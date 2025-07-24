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Нефть дорожает: рынок реагирует на прогресс в торговых переговорах США и сокращение запасов

нефть
Мировые цены на нефть демонстрируют рост / Depositphotos

Мировые цены на нефть демонстрируют рост на фоне растущего оптимизма по поводу развития международной торговли и снижения запасов горючего в США.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

В четверг фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 21 цент (0,3%) и достигли $68,72 за баррель, в то время как цена американской West Texas Intermediate (WTI) поднялась на 22 цента — до $65,47 за баррель. Это произошло после сообщений о прогрессе в тарифных переговорах между США и ЕС, а также заключения Соединенными Штатами торгового соглашения с Японией, которое предусматривает снижение пошлин на автомобили и привлечение японских инвестиций и ссуд на сумму $550 млрд.

На фоне этих новостей участники рынка отреагировали на рост активности. Как отметил главный стратег Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава, рынок надеется, что такое продвижение поможет избежать серьезных экономических рисков.

В то же время, он предостерегает, что неопределенность вокруг переговоров США с Китаем и мирных инициатив между Украиной и Россией все еще сдерживает чрезмерный рост цен.

По словам европейских дипломатов, Вашингтон и Брюссель рассматривают базовую ставку в 15% для импорта из ЕС с потенциальными исключениями, что может стать основой нового масштабного соглашения.

Вдобавок, Управление энергетической информации США сообщило о сокращении запасов сырой нефти на 3,2 млн баррелей — это вдвое больше, чем прогнозировали аналитики. Запасы бензина также уменьшились на 1,7 млн баррелей, при ожидании сокращения всего на 908 тыс.

Запасы дистиллятов (дизель, мазут) выросли на 2,9 млн баррелей, однако остаются вблизи минимальных сезонных показателей с 1996 года. Эксперты ANZ связывают это со стабильно высоким спросом в северном полушарии в течение лета.

В то же время геополитическая ситуация продолжает влиять на рынок. В Стамбуле состоялись переговоры между Россией и Украиной, где стороны обсудили возможный обмен пленными.

Кроме того, нефтяные танкеры временно не могут загружаться в черноморских портах России из-за новых регуляторных требований, что повлекло за собой остановку экспорта казахстанской нефти.

Напомним, в начале   недели цены на нефть выросли более чем на 2%   по сравнению с пятницей, поскольку инвесторы ожидают новых заявлений Дональда Трампа по поводу возможных санкций против России. Опасения ограничения мировых поставок поддерживают рынок, хотя рост сдерживается увеличением добычи в Саудовской Аравии и неопределенностью вокруг тарифной политики.

Автор:
Татьяна Гойденко