Нефть отреагировала на заявления Трампа о 50-дневном сроке для России

15 июля мировые цены на нефть продолжили падение после того, как президент США Дональд Трамп дал России 50 дней в завершение войны в Украине. Этот шаг ослабил насущные опасения по поводу перебоев в поставках и потенциальных санкций против российской нефти.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,2% – до 69,09 доллара за баррель. Американская WTI потеряла 16 центов и торговалась по 66,82 доллара. Накануне оба контракта завершили торги с понижением более чем на доллар.

Аналитики рынка считают, что смягчение риторики Трампа снизило риски дефицита нефти.

Мягкая позиция по санкциям против российской нефти ослабила обеспокоенность рынка, в то время как тарифные планы США продолжают оказывать давление на экономику», – отметила Приянка Сачдева из Phillip Nova.

Несмотря на первоначальный рост цен на ожиданиях новых санкций, трейдеры быстро переориентировались, учитывая 50-дневный срок как возможность избежать жестких ограничений. Инвесторы теперь внимательно следят за тем, реализует ли США угрозы странам, которые сохраняют энергетическое сотрудничество с Россией.

По мнению аналитиков ING, введение обещанных Трампом санкций коренным образом изменит ситуацию на рынке.

"Китай, Индия и Турция, являющиеся крупнейшими покупателями российской нефти, вынуждены будут выбирать между выгодами скидок и риском потери доступа к американскому рынку", – отмечают в отчете.

Кроме того, опасения по поводу глобального спроса усиливают и тарифные планы США. Напомним, в субботу Трамп анонсировал введение 30% пошлин на импорт товаров из ЕС и Мексики с 1 августа. Эти меры, по мнению экспертов, способны замедлить экономический рост и снизить спрос на топливо.

Ухудшение экономических перспектив в Китае также оказывает давление на нефтяные котировки. Во втором квартале рост ВВП КНР замедлился, в то время как экспорт теряет динамику, инфляция остается слабой, а потребительское доверие низкой.

Аналитик IG Тони Сикамор отметил, что рост все же превзошел ожидания, главным образом благодаря фискальным стимулам и опережающему экспорту в США, обусловленному опасениями по поводу тарифов. Однако рынки уже готовятся к более слабой второй половине года.

Напомним, в начале недели цены на нефть выросли более чем на 2% по сравнению с пятницей, поскольку инвесторы ожидают новых заявлений Дональда Трампа по поводу возможных санкций против России. Опасения ограничения мировых поставок поддерживают рынок, хотя рост сдерживается увеличением добычи в Саудовской Аравии и неопределенностью вокруг тарифной политики.