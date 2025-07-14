Нефть дорожает: что будет с ценами на бензин, дизель и автогаз в Украине

Пик спроса на топливо в Европе и США вновь повлек за собой рост цены на нефть эталонной марки Brent до $70, а жесткий 18 пакет санкций против российской нефти , который готовит Еврокомиссия, может повлечь за собой определенный рост цены на сырье в ЕС. Опрошенные Delo.ua эксперты ожидают подорожания цены на бензин и дизель в Украине как в опте, так и на АЗС в ближайшие недели. А вот цена автогаза будет оставаться стабильной на фоне стабильных цен в Средиземноморье.

На прошлой неделе мировые цены на нефть выросли, из-за заявлений Международного энергетического агентства, что ситуация на мировом рынке более напряженная, чем кажется. В МЭА, считают, что несмотря на увеличение квот на добычу ОПЕК+, спрос также стремительно растет из-за летнего пика потребления со стороны транспорта и энергетики в северном полушарии. Рост добычи сырой нефти в мире не приводит к росту запасов, что может свидетельствовать о нехватке нефти на мировых рынках.

Хотя, несмотря на кратковременное напряжение на рынке, в МЭА заявили, что рост предложения в этом году составит 2,1 млн баррелей в сутки, что на 300 тыс. баррелей в сутки больше, чем агентство прогнозировало раньше. В то же время, прирост спроса в этом году вырастет всего на 700 тыс. баррелей в сутки, что является самым низким показателем с 2009 года.

Кроме этого рынок ожидает последствий введения ЕС 18 пакета санкций, который в первую очередь должен ударить по нефтяным доходам РФ, а российский вице-премьер министр Александр Новак заявил, что с августа по сентябрь Россия планирует полностью компенсировать всю добывшую с превышением квот ОПЕК+ нефть.

Дизель и бензин будут дорожать на ожиданиях санкций против российской нефти

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", за прошлую неделю на украинском оптовом рынке дизтоплива цены росли. По состоянию на вечер пятницы 11 июля, по сравнению с 4 июля, средняя оптовая цена дизтоплива выросла на 1,84 грн/л до 49,64 грн/л. Параллельно с изменениями на внутреннем рынке, на мировых биржах 11 июля наблюдалось повышение. В частности, стоимость фьючерсов на газойль ( Основное сырье для производства дизтоплива ) в Лондоне выросла на $12,00/т (+1,7%) — до $705,90/т.

При этом в "Нафторинку" отмечают, что в пятницу наметились предпосылки к охлаждению рынка дизтоплива. В частности, из-за снижения цен в Дунайских портах. Большие партии, которые поступали на выходных и должны поступить в начале этой недели, могут создать краткосрочный профицит, что несколько снизило цены на Юге страны.

Бензин в опте за неделю несколько подешевел: на 11 июля по сравнению с 4 июля средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 39 коп./л до 53,45 грн/л. В то же время, по сравнению со средой 9 июля цены выросли на 31 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах снизились на 2,2-3,5% в четверг 10 июля. В портах Северо-Западной Европы направлениям топлива снизилась на $26/т, до $713-741/т, а в Средиземноморье — на $17/т, до $713-723/т.

На АЗС за прошедшую неделю цены остались преимущественно неизменными с незначительными колебаниями в обе стороны: по состоянию на 11 июля по сравнению с 4 июля средняя розничная цена дизтоплива снизилась на 15 коп./л до 55,73 грн/л, а бензин А-95 на АЗС подорожал на 7 коп./л до 5. Сеть АЗС UPG подняла цену на дизельное топливо на 1 грн/л до 55,90 грн/л. Также цена ДТ выросла в AMIC и Parallel. Marshal повысила цены на весь ассортимент топлива в пределах 1,00-1,50 грн/л.

По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, В ближайшие недели бензин и дизель на украинских АЗС может подорожать в среднем на 2 грн/л. В то время как на этой неделе цены этих видов топлива на заправках вырастут на 1 грн/л.

Причин, которые приведут к этому, по словам бизнесмена несколько. Во-первых, мировая цена на эталонную марку Brent вернулась к отметке $70 за баррель. Во-вторых, ЕС готовится ввести 18-й пакет санкций, который главным образом направлен против российской нефти. Если этот пакет действительно перекроет поток российской нефти в ЕС, логистика поставки этого сырья в Европу подорожает, что скажется и на конечной стоимости топлива, поставляемого Украиной именно из ЕС. Еще одним фактором стало обмеление Дуная из-за жары, что создало трудности для логистики нефтепродуктов на южном направлении.

Сейчас в Дунайские порты уже не заплывают танкеры на 6 тысяч. тонн, всего 2-3 тыс. Это также удорожает логистику. Вместе с этим на рынок дизтоплива давит рост потребления из-за жатвы. Дефицита пока нет, но рынок уже приблизился к пределу Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Рынок газа стабилизировался после турбулентного июня

По данным "Нафторинка", во второй половине прошлой недели средняя оптовая цена сжиженного газа несколько выросла. По состоянию на 11 июля, по сравнению с 9 июля, средняя оптовая цена LPG выросла на 52 грн/т до 53 512 грн/т, а средняя цена газа на условиях самовывоза повысилась на 111 грн/т до 51 724 грн/т.

На АЗС цены на газ на прошлой неделе почти не изменились, снизившись в среднем на 4 коп./л до 34,21 грн/л. Цены на этот вид топлива на прошлой неделе снижали сети TatOil, Sunoil, Motto, а также VostokGaz.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана , на этой неделе цены будут преимущественно стабильными как в опте, так и на АЗС. .

По его словам, котировки алжирской компании Sonatrach, устанавливающие цены в Средиземноморье, а значит и на южном направлении до конца месяца будут оставаться неизменными. Снабжение с Юга достаточно ритмичное и предпосылок для роста цен нет. Итого относительно цены газа, поступающего в страну через западную границу, также нет значительных колебаний.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 33,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,99

Данные: приложения сетей АЗС.