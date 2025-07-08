Ответ на активизацию атак: ЕС готовит самые жесткие санкции против России за последние три года

Европейский Союз готовится ввести жесткие санкции против России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Новые ограничения ударят по нефтяным доходам РФ, финансовым структурам и посредникам в третьих странах.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает телеканал TF1.

По его словам, после озвученного президентом США Дональдом Трампом предложения о 30-дневном прекращении огня, которое поддержала Украина, количество российских ударов по украинским городам возросло в пять раз.

Барро рассказал, что новый пакет антироссийских санкций готовится по инициативе Франции и координации с американскими сенаторами.

"Это не может продолжаться дальше, это должно прекратиться. Чтобы этого добиться, в координации с американскими сенаторами Европа готовится ввести на основе французских предложений самые строгие санкции, которые мы вводили за последние три года. Они напрямую истощат ресурсы, позволяющие Владимиру Путину продолжать свою войну", — подчеркнул глава МИД Франции.

Он уточнил, что новый санкционный пакет будет направлен не только на энергетический сектор, в том числе доходы от экспорта нефти, но и коснется международных финансовых операций.

В частности, речь идет о юридических и физических лицах, которые помогают Кремлю обходить введенные санкции. Именно поэтому, по словам Барро, Путин сохраняет способность вести войну несмотря на растущее международное давление.

Также Барро обратил внимание на изменение характера действий России на фронте. По его словам, Москва не демонстрирует существенного продвижения на поле боя и совершает массированные обстрелы гражданской инфраструктуры.

"Это приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения. Это должно прекратиться", — резюмировал французский министр.

Напомним, в конце июня лидеры стран Европейского Союза достигли политической договоренности о продлении всех санкций против России еще на шесть месяцев. В то же время согласия по одобрению нового, 18-го пакета санкций, до сих пор нет.

Несмотря на последовательную позицию большинства стран ЕС по усилению давления на Россию, задержка с принятием очередного пакета санкций подчеркивает внутренние противоречия в блоке, связанные с энергетическими рисками и экономической зависимостью отдельных стран от российских ресурсов.