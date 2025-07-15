Нафта відреагувала на заяви Трампа про 50-денний термін для Росії

15 липня, світові ціни на нафту продовжили падіння після того, як президент США Дональд Трамп дав Росії 50 днів на завершення війни в Україні. Цей крок послабив нагальні побоювання щодо перебоїв у постачанні та потенційних санкцій проти російської нафти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,2% – до 69,09 долара за барель. Американська WTI втратила 16 центів і торгувалася по 66,82 долара. Напередодні обидва контракти завершили торги зі зниженням більш ніж на долар.

Аналітики ринку вважають, що пом’якшення риторики Трампа зменшило ризики дефіциту нафти.

М’якша позиція щодо санкцій проти російської нафти послабила занепокоєння ринку, тоді як тарифні плани США продовжують чинити тиск на економіку", – зазначила Пріянка Сачдева з Phillip Nova.

Попри початкове зростання цін на очікуваннях нових санкцій, трейдери швидко переорієнтувались, враховуючи 50-денний термін як можливість уникнення жорстких обмежень. Інвестори тепер уважно стежать за тим, чи реалізує США погрози щодо країн, які зберігають енергетичну співпрацю з Росією.

На думку аналітиків ING, запровадження обіцяних Трампом санкцій докорінно змінить ситуацію на ринку.

"Китай, Індія та Туреччина, які є найбільшими покупцями російської нафти, змушені будуть обирати між вигодами знижок і ризиком втрати доступу до американського ринку", – зазначають у звіті.

Крім того, побоювання щодо глобального попиту посилюють і тарифні плани США. Нагадаємо, в суботу Трамп анонсував запровадження 30% мит на імпорт товарів з ЄС і Мексики з 1 серпня. Ці заходи, на думку експертів, здатні уповільнити економічне зростання й знизити попит на паливо.

Погіршення економічних перспектив у Китаї також тисне на нафтові котирування. У другому кварталі зростання ВВП КНР сповільнилося, тоді як експорт втрачає динаміку, інфляція залишається слабкою, а споживча довіра низькою.

Аналітик IG Тоні Сікамор зауважив, що зростання все ж перевершило очікування, головно завдяки фіскальним стимулам і випереджальному експорту до США, зумовленому побоюваннями щодо тарифів. Однак ринки вже готуються до слабшої другої половини року.

Нагадаємо, на початку тижня ціни на нафту зросли більш ніж на 2% порівняно з п’ятницею, оскільки інвестори очікують нових заяв Дональда Трампа щодо можливих санкцій проти Росії. Побоювання щодо обмеження світових поставок підтримують ринок, хоча зростання стримується збільшенням видобутку в Саудівській Аравії та невизначеністю навколо тарифної політики.