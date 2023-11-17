Допомога Україні від США відкладається на місяць або навіть довше, - ЗМІ

Нова фінансова допомога Україні від США відкладається до середини грудня, а можливо й ще на довший строк. Це ставить під сумнів здатність Вашингтона передавати зброю, яка є життєво важливою для Києва.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що у Конгресі тривають важкі суперечки за великий пакет допомоги, доля якого зараз невизначена через партійну боротьбу з приводу прикордонної політики та відірвана від обов'язкових законопроектів, які потребують швидких дій.

У найкращому випадку, як прогнозує видання, Конгрес зможе завершити переговори та ухвалити нову допомогу Україні в середині грудня, майже через два місяці після того, як президент Джо Байден вперше запросив 61 мільярд доларів для країни, яка протистоїть російській агресії.

За словами речниці Пентагону, США вже почали обмежувати потік військової допомоги.

Сенатори від обох партій планують найближчими днями працювати над угодою щодо пакету допомоги разом із прикордонною політикою.

«Нам потрібно змусити себе вести переговори протягом наступного тижня», — заявив сенатор-демократ Кріс Кунс, додавши, що в українців закінчується пальне, зброя та боєприпаси.

"Оскільки війна заходить у глухий кут, колись широка підтримка України дає тріщини, а Кремль робить ставку, що зможе пережити тих, хто підтримує Київ у США та Європі", - пише видання.

Республіканська боротьба та жорсткі вимоги загрожують призвести до того, що Конгрес розглядатиме надання допомоги у новому році, незважаючи на попередження представника національної безпеки Білого дому Джона Кірбі про те, що США "наближаються до кінця шляху" щодо ресурсів, доступних для України.

«Це активна битва, і наша здатність продовжувати підтримувати Україну піддається все більшій загрозі», — сказав Кірбі.

Впливові прихильники України в Конгресі заявили, що залишаються впевненими в подальшій допомозі США. Голова Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол заявив, що "допомога буде схвалена, адже це занадто важливо».

Але, як зауважує видання, багато республіканців виступають проти допомоги Україні. Так, Чіп Рой, республіканець від Техасу, попередив про проблеми, якщо лідери республіканців дозволять проголосувати за допомогу Україні, не виконуючи при цьому вимог ультраконсерваторів про зміну імміграційної політики.

Але демократи попереджають про те, що наслідки на фронті будуть катастрофічними у разі затягування голосування за виділення фінансової підтримки Україні.

"Якщо ми не надамо додаткову допомогу Україні до кінця року, це буде помилкою історичного масштабу", - заявив сенатор Марк Уорнер.

Коли планують розглянути допомогу Україні

Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер повідомив журналістам, що комбінований пакет національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та питання прикордонної політики, буде розглядатися Сенатом вже після Дня Подяки (23 листопада), коли сенатори від обох партій погодять частину прикордонної політики.

"Згідно графіку Конгресу вони зможуть повернутися до роботи в сесію тільки з 28 листопада…. Тому в кращому випадку по нам буде щось зрозуміло на початку грудня", - прогнозує народний депутат України Ярослав Железняк.

Допомога Україні від США

Президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році пропонується виділити Ізраїлю. Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Але спікер Конгресу Майка Джонсона вирішив окремо голосувати рішення про допомогу Україні та Ізраїлю, а не одним, як пропонувала адміністрація президента США Джо Байдена, та "компенсувати" ухвалення цих рішень поступками вимогам низки республіканців.

Після цього Білий дім оприлюднив заяву, у якій наголосив, що питання національної безпеки, зокрема допомога США Україні та Ізраїлю, не мають бути предметом політичних розмінів у Конгресі.

У заяві наголошується, що "існує тверда двопартійна згода", що допомога Україні у захисті її суверенітету від агресії Росії та допомога Ізраїлю відповідають прямим інтересам національної безпеки США.

Наразі Сполучені Штати практично вичерпали майже всі кошти, які були виділені для військової допомоги Україні у війні проти Росії. Залишилося лише 4% або 1,1 мільярда доларів.

Як заявили у Білому домі, США починають надавати Україні менші пакети допомоги, щоб розтягнути можливість підтримки.