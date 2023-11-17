США планують надати півмільярда доларів на енергосистему України

США продовжать посилювати стійкість енергетичної системи України та планують виділити на її захист від атак Росії ще близько $500 млн.

Про це повідомив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати вже надали Україні понад $520 млн допомоги на енергетичний сектор. Ми знаємо, що на підході - ще $500 млн", - заявив Паєтт.

Він додав, що ці кошти спрямовані головним чином на покриття термінових потреб, зокрема пошук нових трансформаторів та потужностей для відновлення інфраструктури.

"Володимир Путін намагався перетворити зимові холоди на зброю й використати зиму як інструмент, аби зламати волю українського народу. Я впевнений, що він зазнає невдачі", - переконаний представник Держдепартаменту.

За його словами, наразі США працюють з українським урядом над розбудовою децентралізованої енергетичної системи, повністю інтегрованої з Європою.

Раніше Єврокомісія виділила понад 50 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України, і закликала інші держави-члени також продовжувати фінансово підтримувати Україну.

Також Міністерство розвитку Німеччини (BMZ) додатково виділяє Україні 195 млн євро на захист енергомереж та відновлення енергетичної інфраструктури.

Україна готується до ударів РФ по енергосистемі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї зими росіяни будуть знову намагатися знищити українську енергосистему. За словами очільника держави, ворог спробує зробити більше ударів та більше спроб обійти український захист.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, що системи протиповітряної оборони, які Україна отримує від західних партнерів, зосередяться на захисті енергетичної інфраструктури та стратегічних об'єктів, як це й робили минулої зими.

Як вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, енергосистема України цьогоріч захищена від ракетних ударів краще, ніж торік.

Щоб краще захистити енергомережу під час опалювального періоду, Україна орендуватиме на зиму у партнерів системи протиповітряної оборони.

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