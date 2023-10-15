Потрібні на опалювальний сезон. В Повітряних силах розповіли про оренду систем ППО

Україна орендує у партнерів системи протиповітряної оборони для посилення захисту під час опалювального періоду. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він зазначив, що Україна вже має практику щодо оренди ППО. Однак не назвав країни, які надають таку послугу.

"Давайте не будемо озвучувати, з якими країнами. Ця інформація чутлива, особливо наші партнери не хотіли, щоб ми озвучували", – висловився Ігнат.

Також речник Повітряних сил сказав, що загалом Україні довго і дозовано постачають системи ППО, оскільки їх немає стільки у світі, щоб віддати одразу.

"Кожна країна дбає перш за все про власні пріоритети, про власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть", – додав він.

Зима 2023: посилення ППО України

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї взимку росіяни будуть знову намагатися знищити українську енергосистему. За словами очільника держави, ворог спробує зробити більше ударів та більше спроб обійти український захист.

Своєю чергою Україна робить ще більше кроків на посилення протиповітряної оборони та на співпрацю з партнерами заради стійкості енергетики.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат 8 жовтня розповідав, що системи протиповітряної оборони, які Україна отримує від західних партнерів, зосередяться на захисті енергетичної інфраструктури та стратегічних об'єктів, як це й робили минулої зими.

Пізніше Зеленський повідомив, що Україна створюватиме мультисистему із різних ППО: є системи, які залишаться в країні, а деякі українська сторона знайшла лише на зимовий період.