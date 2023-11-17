США планируют выделить полмиллиарда долларов на энергосистему Украины

США продолжат усиливать устойчивость энергетической системы Украины и планируют выделить на ее защиту от атак России еще около $500 млн.

Об этом сообщил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Паетт, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты уже предоставили Украине более $520 млн пособий на энергетический сектор. Мы знаем, что на подходе - еще $500 млн", - заявил Паетт.

Он добавил, что эти средства направлены главным образом на покрытие срочных потребностей, в частности, поиск новых трансформаторов и мощностей для восстановления инфраструктуры.

"Владимир Путин пытался превратить зимние холода в оружие и использовать зиму как инструмент, чтобы сломать волю украинского народа. Я уверен, что он терпит неудачу", - убежден представитель Госдепартамента.

По его словам, в настоящее время США работают с украинским правительством над развитием децентрализованной энергетической системы, полностью интегрированной с Европой.

Ранее Еврокомиссия выделила более 50 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины и призвала другие государства-члены также продолжать финансово поддерживать Украину.

Также Министерство развития Германии (BMZ) дополнительно выделяет Украине 195 млн евро на защиту энергосетей и восстановление энергетической инфраструктуры.

Украина готовится к ударам РФ по энергосистеме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой зимой россияне будут снова пытаться уничтожить украинскую энергосистему. По словам главы государства, враг попытается сделать больше ударов и больше попыток обойти украинскую защиту.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал, что системы противовоздушной обороны, которые Украина получает от западных партнеров, сосредоточятся на защите энергетической инфраструктуры и стратегических объектов, как это и делали прошлой зимой.

Как считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, энергосистема Украины в этом году защищена от ракетных ударов лучше, чем в прошлом.

Чтобы лучше защитить энергосеть в период отопления, Украина будет арендовать на зиму у партнеров системы противовоздушной обороны.

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