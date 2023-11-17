Помощь Украине от США откладывается на месяц или даже дольше, - СМИ

Новая финансовая помощь Украине от США откладывается до середины декабря, а возможно, и еще на более длительный срок. Это ставит под сомнение способность Вашингтона передавать оружие, которое является жизненно важным для Киева.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в Конгрессе продолжаются тяжелые споры за большой пакет помощи, судьба которого сейчас не определена из-за партийной борьбы по пограничной политике и оторвана от обязательных законопроектов, требующих скорых действий.

В лучшем случае, как прогнозирует издание, Конгресс сможет завершить переговоры и принять новую помощь Украине в середине декабря, спустя почти два месяца после того, как президент Джо Байден впервые запросил 61 миллиард долларов для страны, противостоящей российской агрессии.

По словам спикера Пентагона, США уже начали ограничивать поток военной помощи.

Сенаторы от обеих партий планируют в ближайшие дни работать над соглашением о пакете помощи вместе с пограничной политикой.

"Нам нужно заставить себя вести переговоры в течение следующей недели", - заявил сенатор-демократ Крис Кунс, добавив, что у украинцев заканчивается горючее, оружие и боеприпасы.

"Поскольку война заходит в тупик, а широкая поддержка Украины дает трещины, а Кремль делает ставку на то, что сможет пережить тех, кто поддерживает Киев в США и Европе", - пишет издание.

Республиканская борьба и жесткие требования угрожают привести к тому, что Конгресс будет рассматривать оказание помощи в новом году, несмотря на предупреждение представителя национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США "приближаются к концу пути" по ресурсам, доступным для Украины.

"Это активное сражение, и наша способность продолжать поддерживать Украину подвергается все большей угрозе", - сказал Кирби.

Влиятельные сторонники Украины в Конгрессе заявили, что остаются уверенными в дальнейшей помощи США. Глава Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что "помощь будет одобрена, ведь это слишком важно".

Но, как отмечает издание, многие республиканцы выступают против помощи Украине. Чип Рой, республиканец от Техаса, предупредил о проблемах, если лидеры республиканцев позволят проголосовать за помощь Украине, не выполняя при этом требований ультраконсерваторов об изменении иммиграционной политики.

Но демократы предупреждают, что последствия на фронте будут катастрофическими в случае затягивания голосования за выделение финансовой поддержки Украине.

"Если мы не предоставим дополнительную помощь Украине до конца года, это будет ошибкой исторического масштаба", – заявил сенатор Марк Уорнер.

Когда планируют рассмотреть помощь Украине

Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер сообщил журналистам, что комбинированный пакет национальной безопасности, включающий помощь Израиля, Украины, Тайваня и вопросы пограничной политики, будет рассматриваться Сенатом уже после Дня Благодарения (23 ноября), когда сенаторы от обеих партий согласуют часть пограничной политики. .

"По графику Конгресса они смогут вернуться к работе в сессию только с 28 ноября…. Поэтому в лучшем случае по нам будет что-то понятно в начале декабря", - прогнозирует народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Помощь Украине от США

Президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о финансировании помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предлагается выделить Израилю. Что касается Украины, то для нее президент США предлагает выделить 61,4 млрд. долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Но спикер Конгресса Майка Джонсона решил отдельно голосовать решение о помощи Украине и Израилю, а не одним, как предлагала администрация президента США Джо Байдена, и компенсировать принятие этих решений уступками требованиям ряда республиканцев.

После этого Белый дом обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что вопросы национальной безопасности, в том числе помощь США Украине и Израилю, не должны быть предметом политических разменов в Конгрессе.

В заявлении отмечается, что "существует жесткое двухпартийное согласие", что помощь Украине в защите ее суверенитета от агрессии России и помощь Израилю отвечают прямым интересам национальной безопасности США.

Соединенные Штаты практически исчерпали почти все средства, выделенные для военной помощи Украине в войне против России. Осталось всего 4% или 1,1 миллиарда долларов.

Как заявили в Белом доме, США начинают предоставлять Украине меньшие пакеты помощи, чтобы растянуть возможность поддержки.