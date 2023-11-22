Зеленський готовий обговорити мирний план Трампа, але не віддасть РФ Донбас і Крим

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність вислухати "мирний план" колишнього лідера США Дональда Трампа щодо війни, однак Україна не буде віддавати РФ свої території.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Fox News.

Гарант заявив, що готовий зустрітися з колишнім президентом США та ознайомити його з українською формулою миру.

"Я готовий вислухати Трампа. Якщо у нього є дуже конкретний "мирний план", він може поділитися ним зі мною", - наголосив Зеленський.

За словами президента, Україна не погодиться на мирний план, згідно якого повинна віддати країні-агресору окуповані території.

"Так, ми можемо зупинити війну, якщо віддамо Росії Донбас і Крим. Я думаю, наша країна не буде готова до такого мирного плану. Це не мирний план", — підкреслив Зеленський.

Трамп обіцяє швидко закінчити війну в Україні

45-й президент США і один із претендентів у кандидати на цей пост на наступних виборах Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах 2024 року швидко закінчить війну між Росією та Україною.

Президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа публічно поділитися своїм "мирним планом", якщо у колишнього президента США є спосіб покласти край війні між Україною та Росією.

При цьому президент наголосив, що для України будь-який мирний план, який передбачає відмову від окупованих територій, неприйнятний.

"Тож, якщо ідея полягає в тому, як забрати частину нашої території і віддати Путіну, це не формула миру", – заявив Зеленський.

Раніше Дональд Трамп відмовився сказати, хто має перемогти у війні Росії проти України, натомість заявивши, що хоче припинити кровопролиття.

"І я зроблю це за 24 години", - заявив колишній президент США.

Пізніше відповідаючи на питання про те, чи дозволить ця угода Путіну зберегти землю, яку він захопив, Трамп сказав: "Ні, ні. Я б уклав справедливу угоду для всіх. Ні, я б зробив це справедливо".

Трампа також запитали, чи буде це перемогою для Путіна.

"Ви знаєте, це те, про що можна було домовитися. Тому що були певні частини, Крим та інші частини країни. Тож вони могли укласти угоду там, де зараз є менша територія, ніж уже захоплена Росією, чесно кажучи", - впевнений ексочільник Білого дому.