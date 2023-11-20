В Пентагоне "наскребли" военной помощи Украине еще на $100 миллионов: что вошло в "мини-пакет"

Министерство обороны США 20 ноября объявило о новом пакете помощи Украине для удовлетворения ее критических потребностей в области безопасности и обороны на сумму до 100 миллионов долларов.

Как говорится в сообщении ведомства, этот пакет является уже 51-м с августа 2021 года, выделяемым из запасов американской армии по решению администрации президента Джозефа Байдена.

При этом в Пентагоне подчеркивают, что речь в данном случае идет фактически о помощи, санкционированной для Украины в рамках этого механизма еще в предыдущие годы: ее удалось выделить благодаря переоценке прежних поставок.

В этот пакет вошли переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, одна высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы к этому вооружению, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 мм, противотанковые ракеты TOW и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4.

Также США передадут более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию, подрывные боеприпасы для расчистки препятствий, снаряжение для холодной погоды, запчасти и прочее вспомогательное оборудование.

Минобороны при этом призвало американский парламент поддержать запрос Байдена о дополнительном финансировании военной помощи Украине, подчеркнув важность этой "разумной инвестиции" в безопасности США.

"Это помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдержать потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа в десятках штатов по всей стране", - указывают в ведомстве.

Помощь Украине под угрозой

Напомним, что выделение дальнейшей помощи США Украине сейчас находится под угрозой. В октябре Байден подал в Конгресс запрос о выделении в общей сложности 106 миллиардов долларов, в том числе на помощь Украине (61 миллиард), Израилю, меры по охране границ в условиях наплыва латиноамериканских мигрантов, а также мероприятия военного сотрудничества с Великобританией и Австралией в Тихоокеанском регионе.

Новоназначенный спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, представляющий оппозиционную Байдену Республиканскую партию, выступил за отдельное голосование по помощи Украине и Израилю.

2 ноября Палата представителей одобрила законопроект, предусматривающий военную помощь только Израилю (на сумму 14,3 миллиарда долларов), однако его отказался принимать Сенат, где большинство имеет Демократическая партия, настаивающая на плане Байдена.

В администрации президента США признают, что нежелание нижней палаты Конгресса утвердить запрос Байдена о поддержке Украины усложняет предоставление помощи ей. В Пентагоне же заявляли, что намерены продолжать предоставлять Украине военную помощь, так как некоторые средства на нее еще есть, однако соответствующие пакеты будут меньшими.

14 ноября Палата представителей одобрила законопроект о временном финансировании правительства до 19 января без финансирования поддержки как Украины, так и Израиля, чтобы предотвратить приостановку его работы ("шатдаун"). 16 ноября его одобрил и Сенат. Вопрос же о финансировании помощи Украине и Израилю, по данным телеканала NBC News, в Конгрессе хотят разрешить к Рождеству, то есть до конца декабря.

Джерело фото: ua.depositphotos.com